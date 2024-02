Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Treize artistes, de la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches, s’invitent dans l’univers des superhéros avec la présentation de la pièce La sombre justice du Sécateur. La production, écrite et mise en scène par Harold Gilbert, est inspirée du monde fascinant de Marvel et de celui, sombre et stylisé, de Frank Miller. Elle propose ...