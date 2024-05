Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 18 mai

Démonstration en télégraphie, phonie et numérique

L'Association Radio Expérimentale du Sud de Québec (AREQ) sera présente et le public pourra assister en direct à des démonstrations de communications radio, télégraphiques, et numériques.

Où: au Musée ferroviaire de Beauce à Vallée-Jonction

Quand: de 10 h à 18 h

Exposition Poissons d'avril

Peintures de l'artiste Louise Champagne.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'à la fin du mois de mai.

Course automobile Nascar

Plusieurs courses au programme

Où: Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Quand: Dès 15 h

3e présentation de Courir Saint-Gédéon

Le premier départ (10 km) se fera à compter de 9 h.

Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon

Quand: dès 8 h

53e Exposition Saint-Prosper

Plus de 40 exposants (artisans et commerçants).

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: 11 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h

Spectacle Rendez-vous des papilllons

Musique, chant et danse avec des artistes locaux, dont le groupe Comeback.

Où: Centre Multifonctionnel — Saint-Éphrem

Quand: 19 h 30

Dimanche 19 mai

53e Exposition Saint-Prosper

Plus de 40 exposants (artisans et commerçants).

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: 10 h à 19 h