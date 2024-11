La grande finale c'est ce soir pour Nathan Loignon!

Le jeune pianiste de Saint-Georges, Nathan Loignon, sera sur la scène de l'émission Quel talent! ce soir pour participer à la grande finale.

Nathan et sa famille compte sur le soutien de tous les Beaucerons en ce moment décisif. L'émission sera diffusée en direct à partir de 19 h 30 sur Noovo et le public devra voté sur noovo.ca pour son favori parmi les sept finalistes que sont Lil Zac, Harmonix, Rick Duff, C4pitals, Nathan Loignon, Lil Afro Krew et Stardust. Un prix de 100 000$ est en jeu.

Ce jeune beauceron vit avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et est dysphasique. C'est à travers sa musique qu'il s'exprime et qu'il communique avec le monde. Un message que le jury avait parfaitement saisi lors de sa toute première audition où il avait conquis leur coeur et avait remporté le Golden buzzer.

Pour encourager le jeune homme de 18 ans, rendez-vous en direct sur Noovo à 19 h 30 ce lundi soir.