« Les commentaires valent plus que les 100 000$ », dit le père de Nathan Loignon

« Les commentaires des gens valent plus que les 100 000$ », s'enthousiaste Christian Loignon, père du pianiste Nathan ayant participé à la finale de l'émission Quel talent. « Le soutien qu'on reçoit de notre famille, ça vaut beaucoup plus que le grand prix. »

La grande finale de cette émission a eu lieu le 15 novembre. Cependant, en raison d'un problème avec la plateforme de vote, les résultats ont été annoncés seulement deux jours plus tard. Une décision qui a laissé Nathan et ses proches sous le choc, car la production a dû prendre une décision rapidement.

Les proches de Nathan s'étaient réunis pour le soir du dévoilement dans la maison de ses parents à Saint-Georges. Malgré la défaite, le jeune pianiste prodige fait la fierté de sa famille. « On a quand même lancé les confettis parce que dans notre coeur Nathan c'est LE gagnant. »

Après avoir reçu de nombreux commentaires encourageants, Nathan pensait intérieurement qu'il serait le grand gagnant de l'émission. « Il était extrêmement déçu, lui dans sa tête il était le gagnant parce qu'il se le faisait dire. Mais on essayait de lui dire de ne rien prendre pour acquis », a expliqué son père en rencontre avec EnBeauce.com. « Finalement, le vendredi soir il était assis à son piano et il recommençait à jouer des chansons plus joyeuses, donc on savait qu'il allait mieux. »

Le musicien de 18 ans reste grandement soutenu par la Beauce. « Les gens ont hâte de l'entendre, ils le reconnaissent même à l'épicerie », a confié Christian.

Dans les prochaines semaines, Nathan jouera à plusieurs occasions dans la région. « Rien de trop gros, mais plein de belles petites choses. » Notons notamment qu'il faut surveiller la page Facebook des Loisirs de la Ville de Saint-Georges...