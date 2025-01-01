Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 6 septembre

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Festifilm de la Beauce

Une 19e année d'existence pour l'événement.

Où: Saint-Séverin

Quand: Consultez la programmation sur Facebook.

Vente de matériel informatique

Matériel excédentaire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Où: Hall d’entrée de la polyvalente de Saint-Georges.

Quand: de 8 h 30 à 10 h 30

Journée Portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique

Une 19e année d'existence pour l'événement.

Où: Ancienne église de Saint-Alfred

Quand: de 13 h à 16 h

Visite de l'auteure Odile Plonquet

Auteure de la série Le miroir des temps.

Où: Librairie Sélect — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Dimanche 7 septembre

Portes ouvertes à la Ferme latière Paraduc

Dans le cadre de la tournée Mangeons local.

Où: 221, rang 9 — Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: de 10 h à 16 h

Dimanches musicaux

Cinq amis présentent un spectacle de musique populaire: Carine Poulin, Heather Moores, Anthony Paul Joseph, Bobby Bergeron, et Stéphane Labrecque.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Bénédiction de la rentrée

Messe suivie d'un diner festif pour tous. Événement totalement gratuit.

Où: Église de Saint-Georges

Quand: dès 11 h

Courses du Bacon Bowl

Série ACT LMS Québec, Légendes modifiées, Nascar Sportsman et Mini-Sportsman.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès midi

Cette semaine

Collecte de sang

Objectif: 100 donneurs.

Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar-de-Beauce

Quand: Lundi 8 septembre, de 14 h à 20 h

Conférence sur le compostage domestique

Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.

Où: Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 9 septembre, dès 19 h

Réunion du Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges

Début des activités pour la saison 2025-2026.

Où: Local 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges

Quand: Mercredi 10 septembre, dès 19 h