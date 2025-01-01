Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
6 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 6 septembre

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Festifilm de la Beauce
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Saint-Séverin
Quand: Consultez la programmation sur Facebook.

Vente de matériel informatique
Matériel excédentaire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).
Où: Hall d’entrée de la polyvalente de Saint-Georges.
Quand: de 8 h 30 à 10 h 30

Journée Portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Ancienne église de Saint-Alfred
Quand: de 13 h à 16 h

Visite de l'auteure Odile Plonquet
Auteure de la série Le miroir des temps.
Où: Librairie Sélect — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Dimanche 7 septembre

Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Festifilm de la Beauce
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Saint-Séverin
Quand: Consultez la programmation sur Facebook.

Portes ouvertes à la Ferme latière Paraduc
Dans le cadre de la tournée Mangeons local.
Où: 221, rang 9 — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: de 10 h à 16 h

Dimanches musicaux
Cinq amis présentent un spectacle de musique populaire: Carine Poulin, Heather Moores, Anthony Paul Joseph, Bobby Bergeron, et Stéphane Labrecque.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Bénédiction de la rentrée
Messe suivie d'un diner festif pour tous. Événement totalement gratuit.
Où: Église de Saint-Georges
Quand: dès 11 h

Courses du Bacon Bowl
Série ACT LMS Québec, Légendes modifiées, Nascar Sportsman et Mini-Sportsman.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès midi

Cette semaine

Collecte de sang
Objectif: 100 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar-de-Beauce
Quand: Lundi 8 septembre, de 14 h à 20 h

Conférence sur le compostage domestique
Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 9 septembre, dès 19 h

Réunion du Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges
Début des activités pour la saison 2025-2026.
Où: Local 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges
Quand: Mercredi 10 septembre, dès 19 h

Réunion du Cercle de Fermières L'Assomption No 38 de Saint-Georges
Début des activités pour la saison 2025-2026.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: Mercredi 10 septembre, dès 19 h

