Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 6 septembre
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Festifilm de la Beauce
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Saint-Séverin
Quand: Consultez la programmation sur Facebook.
Vente de matériel informatique
Matériel excédentaire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).
Où: Hall d’entrée de la polyvalente de Saint-Georges.
Quand: de 8 h 30 à 10 h 30
Journée Portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Ancienne église de Saint-Alfred
Quand: de 13 h à 16 h
Visite de l'auteure Odile Plonquet
Auteure de la série Le miroir des temps.
Où: Librairie Sélect — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h
Dimanche 7 septembre
Exposition Les Îles Nulle Part
Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 14 septembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Festifilm de la Beauce
Une 19e année d'existence pour l'événement.
Où: Saint-Séverin
Quand: Consultez la programmation sur Facebook.
Portes ouvertes à la Ferme latière Paraduc
Dans le cadre de la tournée Mangeons local.
Où: 221, rang 9 — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: de 10 h à 16 h
Dimanches musicaux
Cinq amis présentent un spectacle de musique populaire: Carine Poulin, Heather Moores, Anthony Paul Joseph, Bobby Bergeron, et Stéphane Labrecque.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h
Bénédiction de la rentrée
Messe suivie d'un diner festif pour tous. Événement totalement gratuit.
Où: Église de Saint-Georges
Quand: dès 11 h
Courses du Bacon Bowl
Série ACT LMS Québec, Légendes modifiées, Nascar Sportsman et Mini-Sportsman.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès midi
Cette semaine
Collecte de sang
Objectif: 100 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar-de-Beauce
Quand: Lundi 8 septembre, de 14 h à 20 h
Conférence sur le compostage domestique
Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 9 septembre, dès 19 h
Réunion du Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges
Début des activités pour la saison 2025-2026.
Où: Local 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges
Quand: Mercredi 10 septembre, dès 19 h
Réunion du Cercle de Fermières L'Assomption No 38 de Saint-Georges
Début des activités pour la saison 2025-2026.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: Mercredi 10 septembre, dès 19 h