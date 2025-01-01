Quoi faire en Beauce du 10 au 12 octobre?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 10 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Match de football des Dragons

L'équipe reçoit le Laser de l’École secondaire des Sentiers.

Où: Polyvalente de Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

L'Assurancia Beauce-Sud reçoit le Lafontaine de Bellechasse.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Jean-Port-Joli rencontre Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 45

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Propsper visite Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 21 h

Samedi 11 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Marché d'automne du Georgesville

Exposition d'artisans locaux.

Où: Centre des congrès Le Georgesville— Saint-Georges

Quand: de 9 h à 17 h

Anniversaire de la Hatle-Familles

Décoration de citrouilles, animations, kiosques, pompiers, etc.

Où: à la Halte-Famille de La Guadeloupe

Quand: de 10 h à 14 h

Spectacle musical Explosion 80

Une présentation de l’organisme Aimes-tu ma différence?

Où: Polyvalente des Abénaquis — Saint-Prosper

Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Beaucerons de Sainte-Marie reçoivent le Caron Construction de Montmagny.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent l'Assurancia Beauce-Sud.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 12 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Marché d'automne du Georgesville

Exposition d'artisans locaux.

Où: Centre des congrès Le Georgesville — Saint-Georges

Quand: de 9 h à 17 h

Grande Fête de l’automne

Journée festive dans le cadre du Mois de la culture.

Où: Débarcadère de la Polyvalente Saint-François — Beauceville

Quand: de 10 h à 15 h

Match de football des Patriotes cadets

L'équipe reçoit le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès midi

Vernissage de l'exposition Entre émotions et énergie

L’univers des sœurs Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: dès 13 h 30

Spectacle musical Explosion 80

Une présentation de l’organisme Aimes-tu ma différence?

Où: Polyvalente des Abénaquis — Saint-Prosper

Quand: dès 14 h

Cette semaine

Conférence horticole La gomme de sapin et son utilité

Avec Rachel Nadeau. Organisée par la SHEB.

Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs de Beauceville

Quand: Mardi 14 octobre à compter de 19 h