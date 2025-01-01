Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
11 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 11 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Marché d'automne du Georgesville
Exposition d'artisans locaux.
Où: Centre des congrès Le Georgesville— Saint-Georges
Quand: de 9 h à 17 h

Anniversaire de la Hatle-Familles
Décoration de citrouilles, animations, kiosques, pompiers, etc.
Où: à la Halte-Famille de La Guadeloupe
Quand: de 10 h à 14 h

Spectacle musical Explosion 80
Une présentation de l’organisme Aimes-tu ma différence?
Où: Polyvalente des Abénaquis — Saint-Prosper
Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Beaucerons de Sainte-Marie reçoivent le Caron Construction de Montmagny.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent l'Assurancia Beauce-Sud.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 12 octobre

Grande Fête de l’automne
Journée festive dans le cadre du Mois de la culture.
Où: Débarcadère de la Polyvalente Saint-François — Beauceville
Quand: de 10 h à 15 h

Match de football des Patriotes cadets
L'équipe reçoit le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès midi

Vernissage de l'exposition Entre émotions et énergie
L’univers des sœurs Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: dès 13 h 30

Spectacle musical Explosion 80
Une présentation de l’organisme Aimes-tu ma différence?
Où: Polyvalente des Abénaquis — Saint-Prosper
Quand: dès 14 h

Cette semaine

Conférence horticole La gomme de sapin et son utilité
Avec Rachel Nadeau. Organisée par la SHEB.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs de Beauceville
Quand: Mardi 14 octobre à compter de 19 h

Souper-bénéfice Oktoberfest de l'organisme Le Rappel
Sous la présidence d’honneur de Kim Proteau.
Où: Rock Café de Saint-Georges
Quand: Mercredi 15 octobre à compter de 17 h 30

