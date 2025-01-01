Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 17 au 19 octobre?

durée 08h00
17 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 17 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Bazar du centre de ski
Apportez vos équipements à vendre
: au Centre de ski Saint-Georges
Quand: de 12 h à 17 h

Collecte de sang à Sainte-Marguerite
Objectif: 60 donneurs.
Où: Édifice municipal — Sainte-Marguerite
Quand: de 13 h 30 à 19 h 30

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon
Objectif: 90 donneurs.
Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: de 14 h à 19 h 30

Grande Marche Pierre Lavoie
Zumba et parcours de 2 et 5 km.
Où: au Centre intergénérationnel Desjardins de Saint-Benoit-Labre
Quand: dès 18 h

Nuit des sans-abri
Mouvement de solidarité autour du feu.
Où: derrière le Bercail, sur la 2e avenue, à Saint-Georges
Quand: à partir de 18 h

Match du Cool FM
Face aux Pétroliers de Laval.
Où: au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Charles sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 20 h

Match de la Ligue régionale de hockey
Lac-Mégantic visite La Guadeloupe.
Où: Aréna de La Guadeloupe
Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Assurancia affronte Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le V Boutin de Plessisville.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h 40

Samedi 18 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Bazar du centre de ski
Grande vente publique
: au Centre de ski Saint-Georges
Quand: de 8 h à 13 h

Rendez-vous historique Benedict Arnold
Démonstrations du passage du général en Beauce en 1775.
Où: Parc nature du Domaine Taschereau — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de 10 h à 16 h

Grande Marche Pierre Lavoie
Parcours de 2,5 km et 5 km.
Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges
Quand: départ de la marche à 10 h

Fête des anges
Planter un bulbe de tulipe en hommage aux enfants partis trop tôt.
Où: à l'Île Pozer à Saint-Georges
Quand: de 13 h à 15 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Assurancia Beauce-Sud reçoit le Cité Construction de Disraéli.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 19 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Grande marche Pierre Lavoie
Gratuit et ouvert à tous
Où: sur l'île Ronde à Beauceville
Quand: départ de la marche à 9 h 30

Rendez-vous historique Benedict Arnold
Démonstrations du passage du général en Beauce en 1775.
Où: Parc nature du Domaine Taschereau — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Les Mercenaires de Lotbinière affrontent le Familix.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Marie-de-Beauce
Objectif: 115 donneurs.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: Lundi 20 octobre, de 14 h à 20 h

Assemblée d'information sur l'église L'Assomption
Présentation de l'état du bâtiment et ses perspectives d'avenir.
Où: Église L'Assomption— Saint-Georges
Quand: Lundi 20 octobre, dès 19 h

