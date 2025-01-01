Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 18 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Bazar du centre de ski

Grande vente publique

Où: au Centre de ski Saint-Georges

Quand: de 8 h à 13 h

Rendez-vous historique Benedict Arnold

Démonstrations du passage du général en Beauce en 1775.

Où: Parc nature du Domaine Taschereau — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de 10 h à 16 h

Grande Marche Pierre Lavoie

Parcours de 2,5 km et 5 km.

Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges

Quand: départ de la marche à 10 h

Fête des anges

Planter un bulbe de tulipe en hommage aux enfants partis trop tôt.

Où: à l'Île Pozer à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 15 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

L'Assurancia Beauce-Sud reçoit le Cité Construction de Disraéli.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 19 octobre

Grande marche Pierre Lavoie

Gratuit et ouvert à tous

Où: sur l'île Ronde à Beauceville

Quand: départ de la marche à 9 h 30

Rendez-vous historique Benedict Arnold

Démonstrations du passage du général en Beauce en 1775.

Où: Parc nature du Domaine Taschereau — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de 10 h à 15 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Les Mercenaires de Lotbinière affrontent le Familix.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Marie-de-Beauce

Objectif: 115 donneurs.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: Lundi 20 octobre, de 14 h à 20 h