Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 25 octobre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Championnat provincial Kenpo Beauce
Pour sa 42e édition.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 10 h
Match de football des Patriotes juvéniles
Partie quart-de-finale contre le Laser de Rochebelle.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 11 h
Match de football des Patriotes cadets
Partie demi-finale contre le Graal du collège Clarétain de Victoriaville.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 14 h
Concert de Michel Claude Roy
Musique.
Où: Salle Méchatigan — Saint-Marie
Quand: dès 20 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Cité Construction de Disraéli.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match des Condors football
Les Diablos de Trois-Rivières sont les visiteurs pour cette dernière partie de la saison.
Où: Cégep Beauce-Appalaches — Campus de Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Assurancia Beauce-Sud reçoit Honda Pointe Lévy de Lévis.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 26 octobre
Lancement de livre
Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce par Sophie Quirion
Où: au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: à 13 h