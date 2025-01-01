Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 31 octobre au 2 novembre?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 31 octobre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Le parcours de l'horreur au sanatorium du Dr Boileau
Organisé par les élèves du profil Art dramatique de l'École Jésus-Marie.
Où: École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: de 19 h à 21 h
Match de hockey du Cool FM
L'équipe reçoit les Marquis de Jonquière.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Le Familiprix de Saint-Joseph affronte les Hunters de Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Expert Chaudière-Etchemin de Lévis visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 20 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Lévy Honda de Lévis.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h 40
Samedi 1er novembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Tournoi olympique de hockey
Un total de 12 équipes inscrites.
Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: toute la journée
Marché de Noël
Plus de 35 exposants.
Où: à l'aréna de Courcelles
Quand: de 10 h à 16 h
Salon des vins et spiritueux
Incluant trois conférences.
Où: Centre des congrès le Georgesville — Saint-Georges
Quand: de midi à 17 h
Le parcours de l'horreur au sanatorium du Dr Boileau
Organisé par les élèves du profil Art dramatique de l'École Jésus-Marie.
Où: École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: de 19 h à 21 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre affrontent l'Assurancia Beauce-Sud.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Match des Condors Football
Série quart de finale.
Où: Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 2 novembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Tournoi olympique de hockey
Un total de 12 équipes inscrites.
Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: toute la journée
Cette semaine
Journée Portes ouvertes
À l'Association bénévole Beauce-Sartigan
Où: 11400, 1re avenue, 2e étage — Saint-Georges
Quand: Lundi 3 novembre
Collecte de sang à Saint-Elzéar
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar
Quand: Lundi 3 novembre, de 14 h à 19 h 30
Déjeuner-conférence du CEB
Thème: IA agentique, pragmatique offert par Bullseye Ai.
Où: Le Gerogesville — Saint-Georges
Quand: Jeudi 6 novembre, de 7 h à 8 h 30