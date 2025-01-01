Quoi faire en Beauce du 31 octobre au 2 novembre?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 31 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Le parcours de l'horreur au sanatorium du Dr Boileau

Organisé par les élèves du profil Art dramatique de l'École Jésus-Marie.

Où: École Jésus-Marie de Beauceville

Quand: de 19 h à 21 h

Match de hockey du Cool FM

L'équipe reçoit les Marquis de Jonquière.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Le Familiprix de Saint-Joseph affronte les Hunters de Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

L'Expert Chaudière-Etchemin de Lévis visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Lévy Honda de Lévis.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h 40

Samedi 1er novembre

Tournoi olympique de hockey

Un total de 12 équipes inscrites.

Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon

Quand: toute la journée

Marché de Noël

Plus de 35 exposants.

Où: à l'aréna de Courcelles

Quand: de 10 h à 16 h

Salon des vins et spiritueux

Incluant trois conférences.

Où: Centre des congrès le Georgesville — Saint-Georges

Quand: de midi à 17 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Bulldogs de Beauce-Centre affrontent l'Assurancia Beauce-Sud.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match des Condors Football

Série quart de finale.

Où: Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 2 novembre

Cette semaine

Journée Portes ouvertes

À l'Association bénévole Beauce-Sartigan

Où: 11400, 1re avenue, 2e étage — Saint-Georges

Quand: Lundi 3 novembre

Collecte de sang à Saint-Elzéar

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar

Quand: Lundi 3 novembre, de 14 h à 19 h 30