Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 7 au 9 novembre?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 7 novembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Collecte de sang à Lac-Mégantic
Objectif de 100 donneurs.
Où: Centre sportif Mégantic — Lac-Mégantic
Quand: de 13 h 30 à 19 h 30
Collecte de sang à Saint-Gédéon
Objectif de 70 donneurs.
Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: de 14 h à 19 h 30
Pièce de théâtre Le Suspect No 1
Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.
Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand: dès 20 h
Match de hockey du Cool FM
L'équipe reçoit le Bataillon de Saint-Hyacinthe.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Le Familiprix de Saint-Joseph reçoit Saint-Damien.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 21 h
Samedi 8 novembre
Marché de Noël
Où: au centre multifonctionnel de Sainte-Clotilde-de-Beauce
Quand: de 9 h à 16 h
Marché de Noël
Où: dans le gymnase de l'école du Petit Chercheur à Sainte-Rose-de-Watford
Quand: de 9 h à 16 h
Marché d'automne
Organisé par le Cercle de Fermières
Où: à la salle Daniel Lessard — Saint-Benjamin
Quand: de 9 à 17 h
14e Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins
Une vingtaine d'exposants pour des produits artistiques et gourmands.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël
Animations et photographe sur place
Où: au Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: de 10 h à 16 h
Cérémonie du Jour du souvenir
De nature pédagogique à l'intention des cadets et du public.
Où: Petit monument militaire, Centre de services Desjardins — Saint-Martin
Quand: dès 10 h 45
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Caron de Montmagny.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Assurancia de Beauce-Sud reçoit le Lévy Honda de Lévis.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Pièce de théâtre Le Suspect No 1
Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.
Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand: dès 20 h
Dimanche 9 novembre
14e Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins
Une vingtaine d'exposants pour des produits artistiques et gourmands.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 16 h
Cérémonie du Jour du souvenir
Au cénotaphe du Régiment de la Chaudière.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: dès 10 h 30
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Le Familiprix de Saint-Joseph reçoit le Giovannina de Sainte-Marie.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Cérémonie du Jour du souvenir
Au monument militaire du secteur Ouest, près du Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin.
Où: Place des Vétérans — Saint-Georges
Quand: Mardi 11 novembre, dès 10 h 30
Consultation publique de la Ville de Beauceville
Sur le projet de Centre de services municipaux et communautaires.
Où: Club de golf de Beauceville
Quand: Mardi 11 novembre, dès 19 h
Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 220 donneurs.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: Mercredi 12 novembre, de 13 h 30 à 20 h