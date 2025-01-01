Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 8 novembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Marché de Noël
Où: au centre multifonctionnel de Sainte-Clotilde-de-Beauce
Quand: de 9 h à 16 h
Marché de Noël
Où: dans le gymnase de l'école du Petit Chercheur à Sainte-Rose-de-Watford
Quand: de 9 h à 16 h
Marché d'automne
Organisé par le Cercle de Fermières
Où: à la salle Daniel Lessard — Saint-Benjamin
Quand: de 9 à 17 h
14e Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins
Une vingtaine d'exposants pour des produits artistiques et gourmands.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël
Animations et photographe sur place
Où: au Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: de 10 h à 16 h
Cérémonie du Jour du souvenir
De nature pédagogique à l'intention des cadets et du public.
Où: Petit monument militaire, Centre de services Desjardins — Saint-Martin
Quand: dès 10 h 45
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Caron de Montmagny.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
L'Assurancia de Beauce-Sud reçoit le Lévy Honda de Lévis.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Pièce de théâtre Le Suspect No 1
Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.
Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand: dès 20 h
Dimanche 9 novembre
Cérémonie du Jour du souvenir
Au cénotaphe du Régiment de la Chaudière.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: dès 10 h 30
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Le Familiprix de Saint-Joseph reçoit le Giovannina de Sainte-Marie.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Cérémonie du Jour du souvenir
Au monument militaire du secteur Ouest, près du Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin.
Où: Place des Vétérans — Saint-Georges
Quand: Mardi 11 novembre, dès 10 h 30
Consultation publique de la Ville de Beauceville
Sur le projet de Centre de services municipaux et communautaires.
Où: Club de golf de Beauceville
Quand: Mardi 11 novembre, dès 19 h
Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 220 donneurs.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: Mercredi 12 novembre, de 13 h 30 à 20 h