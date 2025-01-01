Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 8 novembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Marché de Noël

Où: au centre multifonctionnel de Sainte-Clotilde-de-Beauce

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël

Où: dans le gymnase de l'école du Petit Chercheur à Sainte-Rose-de-Watford

Quand: de 9 h à 16 h

Marché d'automne

Organisé par le Cercle de Fermières

Où: à la salle Daniel Lessard — Saint-Benjamin

Quand: de 9 à 17 h

14e Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins

Une vingtaine d'exposants pour des produits artistiques et gourmands.

Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël

Animations et photographe sur place

Où: au Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: de 10 h à 16 h

Cérémonie du Jour du souvenir

De nature pédagogique à l'intention des cadets et du public.

Où: Petit monument militaire, Centre de services Desjardins — Saint-Martin

Quand: dès 10 h 45

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Caron de Montmagny.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 19 h 20

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

L'Assurancia de Beauce-Sud reçoit le Lévy Honda de Lévis.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Pièce de théâtre Le Suspect No 1

Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.

Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: dès 20 h

Dimanche 9 novembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

14e Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins

Une vingtaine d'exposants pour des produits artistiques et gourmands.

Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 10 h à 16 h

Cérémonie du Jour du souvenir

Au cénotaphe du Régiment de la Chaudière.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: dès 10 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Le Familiprix de Saint-Joseph reçoit le Giovannina de Sainte-Marie.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Cette semaine

Cérémonie du Jour du souvenir

Au monument militaire du secteur Ouest, près du Centre d'éducation des adultes Mgr-Beaudoin.

Où: Place des Vétérans — Saint-Georges

Quand: Mardi 11 novembre, dès 10 h 30

Consultation publique de la Ville de Beauceville

Sur le projet de Centre de services municipaux et communautaires.

Où: Club de golf de Beauceville

Quand: Mardi 11 novembre, dès 19 h