Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
15 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 15 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Salon des Artistes et Artisans de Saint-Zacharie
Plusieurs exposants.
Où: Sous-sol de l'église de Saint-Zacharie
Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël
Plus de 30 exposants et présence du Père Noël ainsi que du service incendie.
Où: au 216, route 271 à Saint-Benoît-Labre
Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël des Fermières L'Assomption
Entrée gratuite et plein d'idées-cadeaux.
Où:  Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h

Salon des Artistes et Artisans de Beauce
Il s'agit de la 39e édition de l'événement.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach (3e et 4e étage) — Saint-Georges
Quand: de 9 h 30 à 17 h

Marché de Noël
Nombreux artisans présents et animations.
Où: Au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem
Quand: de 10 h à 16 h

Rendez-vous avec Benedict Arnold
Campements historiques, démonstrations militaire et mini conférence.
Où: Au 131, 1re avenue Est à Saint-Martin
Quand: dès 10 h

Dr Sylvie Rousseau à la Librairie Sélect
Elle présente son nouveau livre Se libérer de la charge mentale.
Où: Librairie Sélect (12140, 1re Avenue) — Saint-Georges
Quand: de 11 h à 14 h

Comédie musicale La veillée chez pépère
Un texte et une mise en scène d'Harold Gilbert.
Où: Église de Sainte-Aurélie
Quand: dès 13 h

Funérailles de Normand Lapointe
Député fédéral de Beauce de 1980 à 1984.
Où: Église de Saint-Victor
Quand: dès 14 h

Comédie musicale La veillée chez pépère
Un texte et une mise en scène d'Harold Gilbert.
Où: Église de Sainte-Aurélie
Quand: dès 19 h

Pièce de théâtre Le Suspect No 1
Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.
Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand: dès 20 h

Dimanche 16 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Marché de Noël
Nombreux artisans présents.
Où: au complexe sportif Mariette et Joseph Faucher à Adstock
Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël des Fermières L'Assomption
Entrée gratuite et plein d'idées-cadeaux.
Où:  Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h

Salon des Artistes et Artisans de Beauce
Il s'agit de la 39e édition de l'événement.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach (3e et 4e étage) — Saint-Georges
Quand: de 9 h 30 à 17 h

Marché de Noël
Nombreux artisans présents et animations.
Où: au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem
Quand: de 10 h à 15 h

