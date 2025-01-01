Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 28 au 30 novembre?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 28 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 17 h à 20 h
Concert sous le clocher Quand Ravel rencontre Gershwin
Avec les pianistes Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.
Où: Église Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Montmagny visite Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30
Samedi 29 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Guignolée du CAB à Saint-Odilon
Organisée par le Comité d'aide de Beauceville.
Où: Intersection des routes 275 et 276 — Saint-Odilon
Quand: de 8 h à 16 h
Marché de Noël de Saint-Martin
Organisé par la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan.
Où: Salle municipale — Saint-Martin
Quand: de 9 h à 16 h
Marché de Noël de Sainte-Marguerite
Organisé par le service des loisirs et de la culture.
Où: Centre communautaire – Sainte-Marguerite
Quand: de 9 h 30 à 16 h
Exposition de Noël à Saint-Prosper
Plus de 40 exposants: artisans, créateurs, commerçants.
Où: Centre récréatif Desjardins – Saint-Prosper
Quand: de 10 h à 16 h 30
Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 10 h à 17 h 30
Dimanche 30 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Marché de Noël de Sainte-Marguerite
Organisé par le service des loisirs et de la culture.
Où: Centre communautaire – Sainte-Marguerite
Quand: de 9 h 30 à 15 h
Marché de Noël de Saint-Elzéar
Organisé par la Municipalité.
Où: Centre communautaire – Saint-Elzéar
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Saint-Jean-de-la-Lande
L'événement est de retour pour une 3e année.
Où: Salle municipale – Saint-Jean-de-la-Lande
Quand: de 10 h à 16 h
Exposition de Noël à Saint-Prosper
Plus de 40 exposants: artisans, créateurs, commerçants.
Où: Centre récréatif Desjardins – Saint-Prosper
Quand: de 10 h à 16 h
Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de midi à 16 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Prosper visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Collecte de sang à Lac-Etchemin
Objectif de 60 donneurs.
Où: Centre des arts et de la culture — Lac-Etchemin
Quand: Mardi 2 décembre, de 13 h 30 à 19 h 30