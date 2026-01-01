Quoi faire en Beauce du 16 au 18 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 16 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

V Boutin de Plessisville visite les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 30

Samedi 17 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Match de la Ligue régionale de hockey

Lac-Mégantic visite La Guadeloupe.

Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 16 h

Dimanche 18 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Rassemblement de consultation de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II

Sous la thématique Et si c'était moi qui écrivais l'avenir de mon église?

Où: Église de Saint-Gédéon pour les cinq communautés.

Quand: dès 9 h 30

Lancement du livre L'épopée d'Émile Labbé

Une rédaction de Jean-Marc Labbé sur la vie de son père.

Où: Bibliothèque Honorius-Provost — Sainte-Marie

Quand: dès 13 h 30

Cette semaine

Conférence Les quatre visages de la maladie d’Alzheimer

Présentée gratuitement en lien Zoom par le Dr Robert Laforce.

Où: Inscription obligatoire en cliquant ici.

Quand: Lundi 19 janvier de midi à 13 h 30

Collecte de sang à Saint-Éphrem

Objectif de 80 donneurs.

Où: Centre multifonctionnel — Saint-Éphrem

Quand: Mardi 20 janvier de 14 h à 20 h