Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
17 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 17 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Match de la Ligue régionale de hockey
Lac-Mégantic visite La Guadeloupe.
Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: dès 16 h

Dimanche 18 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Rassemblement de consultation de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II
Sous la thématique Et si c'était moi qui écrivais l'avenir de mon église?
Où: Église de Saint-Gédéon pour les cinq communautés.
Quand: dès 9 h 30

Lancement du livre L'épopée d'Émile Labbé
Une rédaction de Jean-Marc Labbé sur la vie de son père.
Où: Bibliothèque Honorius-Provost — Sainte-Marie
Quand: dès 13 h 30

Cette semaine

Conférence Les quatre visages de la maladie d’Alzheimer
Présentée gratuitement en lien Zoom par le Dr Robert Laforce.
Où: Inscription obligatoire en cliquant ici.
Quand: Lundi 19 janvier de midi à 13 h 30

Collecte de sang à Saint-Éphrem
Objectif de 80 donneurs.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Éphrem
Quand: Mardi 20 janvier de 14 h à 20 h

28e Expo-sciences du CSSBE
44 kiosques d'élèves du primaire et du secondaire.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: Jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h

