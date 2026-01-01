La Voix: fin de parcours pour René Lajoie

Le parcours de René Lajoie à l’émission La Voix a pris fin ce dimanche soir lors de l’étape des qualifications.

Le chanteur originaire de Saint-Prosper, qui faisait partie de l’équipe de Mario Pelchat, a offert une solide performance sur la chanson Tu as gagné. « Mon défi dans cette chanson, c’est le début acapella », a-t-il confié avant sa performance. Il a également reconnus volontier le talent remarquable de ses adversaires Jade et Jason, devenus des amis.

« Il est pas dans l’imitation, il a sa voix, son émotion! », a souligné Mario Pelchat sur son interprétation de la chanson. Malgré ces éloges, le coach a finalement choisi de poursuivre l’aventure avec Jade et Jason, estimant que ces derniers avaient encore à se faire connaître du grand public. « Tu es un grand chanteur. Tu es fait pour ce métier-là. (…) Ta carrière va se poursuivre, c’est sûr! », a-t-il lancé à René, convaincu que cette expérience marquera un tournant dans son parcours.

Le Beauceron s’est montré très compréhensif et a souhaité la meilleure des chances aux qualifiés. « Je veux souhaiter une bonne poursuite à mes deux nouveaux amis que j’adore. J’ai le bonheur de fouler les planches depuis près de 25 ans maintenant et je continue de la faire avec Tocadéo », a-t-il conclu.