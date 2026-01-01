L'Amour est dans le pré: Ariane et Samuel passent un beau voyage

Ariane et Samuel semblent avoir bien profité de leur voyage à Playa del Carmen, au Mexique, avec les autres participants de l’émission L’Amour est dans le pré.

Dans l’avant dernier épisode de la saison, diffusé ce jeudi sur Noovo, ils ont fêté tous ensemble avant de faire des activités en couple sur l’île de Cozumel.

L’agricultrice de Honfleur et son partenaire ont fait une sortie en 4 roues où le jeune homme s’est bien amusé dans la boue. « Sam il s’est gâté! J’ai jamais été aussi sale de ma vie je pense », a raconté Ariane en riant.

Après cette journée très amusante pour les deux complices, ils ont mentionné chacun leur tour à la caméra que leurs sentiments continuaient de grandir. « On s’entend bien! Mais je découvre aussi des petits côtés de Sam, comme le fait qu’il se laisse un petit peu traîner », a ajouté Ariane avec le sourire. « Il me regarde avec amour, mais je me sens très observée! »

Seule la suite nous dira si leur couple s’est finalement officialisé et s’ils se sont échangés un « Je t’aime », mais Samuel a l’air très confiant. « Si ça continue de bien aller, j’ai peut-être trouvé la femme de ma vie. » Lui a mentionné être prêt à s’installer à Honfleur.

Alors que l’aventure tire à sa fin, Ariane s’est confiée sur le bilan de son expérience. « Je trouve tellement que j'ai grandi de ça, on a grandi de ça avec Sam et puis on s’est créé de belles amitiés avec les autres. Ce sont des personnes qui ont vécu la même expérience que nous donc on se comprend. »

La dernière réunion se tiendra la semaine prochaine pour prendre des nouvelles des participants de cette 14e saison. C'est à suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.

L'amour est dans le pré, saison 15

Les agriculteurs et agricultrices célibataires intéressés peuvent désormais s'inscrire pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré. Après 14 saisons, L'amour est dans le pré a permis à plus de 18 couples de se trouver et 39 bébés en sont nés.