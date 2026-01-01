L'Amour est dans le pré: la complicité d'Ariane et Samuel s'accentue

La complicité naturelle entre Samuel et Ariane de L’Amour est dans le pré s'accentue alors que les participants se rendent à Playa Del Carmen au Mexique pour la suite de l’aventure.

Avant de partir en voyage, l’agricultrice de Honfleur et son prétendant ont passé un moment en tête à tête dans la boite du pick-up de Samuel après avoir rencontré sa famille. Ils ont parlé de l’avenir et du voyage au Mexique avec enthousiasme et optimisme. « Je ne pensais pas aller aussi vite dans une relation et penser à tout ça, mais je suis prête », a confié Ariane durant l’émission. Ils s’appellent tous les soirs et ont une relation exclusive bien que leur couple ne soit pas encore tout à fait officiel. « Ça fait comme un mois qu’on se date, qu’on se fréquente », a-t-elle mentionné. « On est en train de se bâtir tranquillement », a ajouté Samuel.

Arrivés au Mexique avec les autres participants de cette saison, Ariane et Samuel profitent de leur séjour. Au début du voyage, Ariane a eu l’occasion d’avoir une discussion avec Nathan, un autre agriculteur de la saison. Ensemble, ils ont échangé sur leur expérience respective. « On se compare beaucoup, mais il ne faut pas parce que chacun y va à son rythme », a expliqué l’agricultrice.

Un peu plus tard, face à la caméra, Samuel a confié qu’il se sentait prêt à lui dire qu’il l’aime, mais il attend le bon moment. Tandis qu’Ariane ne l’a pas dit non plus, mais elle a dit y avoir aussi déjà pensé.

La semaine prochaine, le voyage se poursuit. C'est à suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.

L'amour est dans le pré, saison 15

Les agriculteurs et agricultrices célibataires intéressés peuvent désormais s'inscrire pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré. Après 14 saisons, L'amour est dans le pré a permis à plus de 18 couples de se trouver et 39 bébés en sont nés.