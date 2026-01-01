Les Traîtres: l'Abbé François Proulx se sent en danger

L’étau se resserre autour de François Proulx dans le troisième épisode des Traîtres, alors que le prêtre beauceron a vu les soupçons s’accumuler tout au long de la journée, notamment à cause de sa complice Dominique.

Dès le matin, l’absence de quatre candidats, Camille Rose, Younes, Ylarie et Steve, a ravivé les discussions parmi les participants, toujours en quête d’indices pour démasquer les Traîtres. Rapidement, François a tenté d’orienter les soupçons vers Patrick, cherchant à détourner l’attention.

Cependant, sa complice Dominique a semé le doute en évoquant à plusieurs reprises le nom de François auprès des autres joueurs. Puisqu’elle a commencé à le soupçonner dès le début du jeu, elle a eu le sentiment qu’elle devait garder ce cape pour ne pas que ça se retourne contre elle.

Rappelons que les quatre absents ont été choisis la veille au soir par les Traîtres lors du conclave et l’un d’entre eux se verra éliminé après l’épreuve du jour.

Seulement trois survivront

Lors de l’épreuve du jour, les candidats ont découvert quatre tombes, au fond desquelles se trouvaient les quatre participants ciblés la veille. En 20 minutes, ils devaient récupérer des barreaux pour construire une échelle et permettre à trois d’entre eux de s’échapper. Chaque barreau rapportait 150 $ à la cagnotte.

Finalement, Younes n’a pas pu être sauvé. Avant de quitter, il a semé la confusion en affirmant avoir vu deux candidats s’embrasser. « C’est faux mais je voulais quitter sur une note chaotique », a-t-il ensuite confié en privé, satisfait de son coup. Les doutes se sont tournés vers François et Dominique, mais le sujet est vite parti aux oubliettes.

La table ronde

Une fois réunis autour de la table ronde, Dominique a directement pointé François, le plaçant dans une position délicate. Stressé, ce dernier a tenté de se défendre, alors que les votes ont finalement mené à une égalité entre Dominique et Olivier. Chacun d’eux a pu plaider sa cause avant un deuxième tour de vote. C’est alors Dominique qui a été éliminée du jeu. Les fidèles se sont montrés très heureux d’avoir tué une Traître et 10 000$ s’est ajouté à la cagnotte.

Malgré ça, certains participants ont encore des doutes sur la fidélité de François. « Je me demande si je suis pas sur la cible de quelques personnes », a confié le Beauceron, conscient d’être encore en danger dans ce jeu.

Le conclave

En coulisses, lors du conclave, les deux traîtres restants ont dû décider de la suite : éliminer un joueur ou tenter de recruter un nouvel allié. Il semblerait que leur choix se soit tourné vers Justin, Jacob ou Denis, mais la décision rendue ne sera connue que dans le prochain épisode.

« Je ne sais pas ce qui peut davantage aider les traîtres et confondre les fidèles. J’espère vraiment qu’on va prendre la bonne décision », a conclu l’abbé.

L'aventure se poursuit lundi prochain dès 20h sur Noovo et Crave.