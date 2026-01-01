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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 19 au 21 juin ?

durée 08h00
19 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Méfiez-vous des innocents
Théâtre de l'Hôtel de Ville
Où: 843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: à 20 h

Ciné-Parc
Présentation du film Anaconda.
Où: à Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: à 21 h

Samedi 20 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Parcours animé des 12 lieux enchantés
Expérience culturelle immersive avec théâtre et conte.
Où: au Domaine Taschereau à Sainte-Marie
Quand: de 9 h à 16 h

Compétition de vélo de montagne
Eliot Grondin est l'invité d'honneur.
Où: sur les pistes de MSG Vélo de Montagne, au centre de ski de Saint-Georges
Quand: dès 9 h 15

Boisé des anges
Activité de commémoration pour permettre aux familles de planter un arbre en hommage à leur enfant parti trop tôt.
Où: au parc Rodrigue (2250, 125e Rue) à Saint-Georges
Quand: de 9 h 30 à 12 h

Marché d'artisans beaucerons
Où: à l'Hôtel de Ville de Saint-Benoit-Labre
Quand: de 10 h à 19 h

Symposium d'arts
Plusieurs exposants sur place, musique et artistes invités.
Où: au Château Grangeois (665, 8e rang Sud) à Courcelles
Quand: de 10 h à 18 h

Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière
Distribution de cadeaux et tour d'autos. Les courses commenceront à 15 h.
Où: à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction
Quand: dès 13 h 30

Soirée patins à roulettes
Ambiance disco. Gratuit.
Où: à l'aréna de Saint-Côme-Linière
Quand: de 18 h à 20 h

Méfiez-vous des innocents
Théâtre de l'Hôtel de Ville
Où: 843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: à 20 h

Inauguration à la Cuvée locale - ÉcoPub
Soirée festive pour l'inauguration de la terrasse.
Où: 79, rue Langevin à Sainte-Hénédine
Quand: dès 20 h 30

Dimanche 21 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Symposium d'arts
Plusieurs exposants sur place, musique et artistes invités.
Où: au Château Grangeois (665, 8e rang Sud) à Courcelles
Quand: de 10 h à 18 h

Marché public Beauce-Centre
Toutes les semaines.
Où: au Parc Mathieu à Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine

Aérofête de Beauce
Un retour après 12 ans d'absence.
Où: Aéroport de Saint-Georges
Quand: Mercredi 24 juin

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