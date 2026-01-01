Quoi faire en Beauce du 19 au 21 juin ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Méfiez-vous des innocents

Théâtre de l'Hôtel de Ville

Où: 843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 20 h

Ciné-Parc

Présentation du film Anaconda.

Où: à Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: à 21 h

Samedi 20 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Parcours animé des 12 lieux enchantés

Expérience culturelle immersive avec théâtre et conte.

Où: au Domaine Taschereau à Sainte-Marie

Quand: de 9 h à 16 h

Compétition de vélo de montagne

Eliot Grondin est l'invité d'honneur.

Où: sur les pistes de MSG Vélo de Montagne, au centre de ski de Saint-Georges

Quand: dès 9 h 15

Boisé des anges

Activité de commémoration pour permettre aux familles de planter un arbre en hommage à leur enfant parti trop tôt.

Où: au parc Rodrigue (2250, 125e Rue) à Saint-Georges

Quand: de 9 h 30 à 12 h

Marché d'artisans beaucerons

Où: à l'Hôtel de Ville de Saint-Benoit-Labre

Quand: de 10 h à 19 h

Symposium d'arts

Plusieurs exposants sur place, musique et artistes invités.

Où: au Château Grangeois (665, 8e rang Sud) à Courcelles

Quand: de 10 h à 18 h

Journée des enfants à l'Autodrome Chaudière

Distribution de cadeaux et tour d'autos. Les courses commenceront à 15 h.

Où: à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h 30

Soirée patins à roulettes

Ambiance disco. Gratuit.

Où: à l'aréna de Saint-Côme-Linière

Quand: de 18 h à 20 h

Méfiez-vous des innocents

Théâtre de l'Hôtel de Ville

Où: 843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 20 h

Inauguration à la Cuvée locale - ÉcoPub

Soirée festive pour l'inauguration de la terrasse.

Où: 79, rue Langevin à Sainte-Hénédine

Quand: dès 20 h 30

Dimanche 21 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Symposium d'arts

Plusieurs exposants sur place, musique et artistes invités.

Où: au Château Grangeois (665, 8e rang Sud) à Courcelles

Quand: de 10 h à 18 h

Marché public Beauce-Centre

Toutes les semaines.

Où: au Parc Mathieu à Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine