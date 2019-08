Une classe supplémentaire de maternelle 4 ans à Saint-Georges

La Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) prévoyait opérer 16 classes de maternelle 4 ans pour l’année scolaire 2019-2020. Finalement, il a été annoncé par voie de communiqué qu’un groupe supplémentaire a été autorisé dans les derniers jours.

À lire également:

Où seront situées les classes de maternelle 4 ans dans le réseau de la CSBE ?

Voici les écoles qui pourraient accueillir les classes de maternelle 4 ans​

Maternelle 4 ans : 3 des écoles ciblées par la CSBE n’accueilleront pas de groupe​

Cette nouvelle classe sera à l’école Aquarelle de Saint-Georges où, jusqu’à présent, 34 élèves sont inscrits pour ce niveau. Cette école passera donc cette année de 1 à 3 groupes de maternelle 4 ans.

En 2018-2019, on en comptait 8 sur le territoire de la CSBE, soit à Saint-Narcisse, Saint- Éphrem, La Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Gédéon, Saint-Côme (2) et à l’école Aquarelle de Saint-Georges. Il s’en ajoute 9 en 2019-2020, soit deux groupes supplémentaires à l’école Aquarelle de Saint-Georges, une de plus à La Guadeloupe, et de nouvelles classes à Beauceville, Courcelles, Saint-Honoré, Sainte-Justine, Sainte-Hénédine et Sainte- Marguerite.

Jusqu’à présent, 155 élèves de 4 ans sont inscrits à la maternelle à temps plein à la CSBE.