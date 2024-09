L’école des Deux-Rives inaugure son nouveau terrain synthétique

L’école des Deux-Rives de Saint-Georges a procédé aujourd'hui à l’inauguration officielle de son nouveau terrain synthétique.

Les aménagements proposent un espace moderne et sécuritaire pour la pratique de diverses activités sportives, dont le football et le soccer pour ses équipes des Dragons. Il comprend également des gradins, des buts et un tableau indicateur. Il profitera à environ 1 200 élèves, mais sera aussi utilisé par les membres de la communauté de Saint-Georges et des environs.

Ce faisant, l'établissement complète la deuxième phase du projet d’embellissement de la cour d’école initié en 2021-2022 par Mario Bolduc, ancien directeur de l’école. Le projet, d’une valeur d’environ 1,5 million de dollars, a été rendu possible grâce à la collaboration et au soutien de nombreux partenaires et membres de la population.

Entreprise en 2021, l’équipe de l’école des Deux-Rives a mené une grande campagne de levée de fonds, sous la co-présidence de deux hommes d'affaires, Brad Williams et Simon Potvin. Grâce à leurs efforts, un montant de 585 950 $ a été recueilli, provenant de la participation de 27 commanditaires, dont cinq majeurs, soit Mirage, Canam, Manac, Garaga et Bid Group.

De même, une grande mobilisation de la part de l’équipe-école et de la communauté a permis d’amasser 172 275 $, pour laquelle le Fonds Mille et UN pour la jeunesse du Secrétariat à la jeunesse a ajouté une subvention de 100 000 $. Finalement, le projet a bénéficié de la mesure Amélioration des cours d’école du ministère de l’Éducation d’un montant de 100 000 $, d’une aide financière du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin et d’une contribution de 275 000 $ de Ville de Saint-Georges.