Les libéraux de Beauce-Sud célèbrent en grande pompe la candidature de Paul Busque

Hier, l'association libérale de Beauce-Sud a procédé à son assemblée d'investiture à Saint-Benoît-Labre. En présence du ministre québécois des Finances et député de Robert-Baldwin, Carlos Leitão, de même que d'une centaine de convives, dont Robert Dutil, le député actuel de Beauce-Sud, Paul Busque, a été investi candidat sur les terres de sa famille.

Lire aussi : « Paul Busque mise toujours sur son bilan pour la prochaine élection » ; « Le député Paul Busque présente fièrement son bilan » et « Beauce-Sud : Paul Busque se retire du caucus libéral et s'explique »

« Le Québec va bien », selon le ministre des Finances

Le ministre des Finances a prononcé une allocution dans la cabane à sucre appartenant à la famille de son collègue de Beauce-Sud. L'économie du Québec va bien, et même très bien. À entendre les opposants du Parti libéral du Québec (PLQ), de dire M. Leitão, le Québec serait « à feu et à sang ». De plus, les finances du Québec sont en ordre.

« Il fallait le faire. Les finances du Québec étaient en très mauvaise posture. On avait des déficits récurrents, des déficits structurels ; et si on continuait sur la même voie, on se serait retrouvé dans une situation qui aurait été extrêmement pénible. [...] Il fallait mettre la maison en ordre, on s'était engagé à le faire. »

Ce serait en raison des efforts financiers effectués que le gouvernement a maintenant les marges de manoeuvre nécessaires pour faire des promesses crédibles. L'élu montréalais a suggéré aux gens présents de ne pas se laisser influencer par ce qu'on entend çà et là à propos de la désorganisation des troupes libérales. Selon lui, il n'est en rien : l'équipe libérale est déterminée et bien organisée.

Pourtant, l'ex-premier ministre du Québec en poste de 2003 à 2012, Jean Charest, a dit récemment dans une radio de Québec, au sujet de son ancien parti, que « ça laisse une impression qu’il y a de l’improvisation de part et d’autre, et ça, ce n’est jamais bon ». Il faisait référence à l'éjection de François Ouimet du PLQ, qui a été remplacé d'une manière cavalière par l'ex-joueur de hockey Enrico Ciccone.



Ce désaveu s'ajoute à celui Roch Cholette, ancien député libéral de 1998 à 2008, qui a dit au sujet de son ancien parti : « Je ne le reconnais plus. C’est un parti qui a perdu ses repères, qui manque de respect, qui ne favorise pas le travail d’équipe, et qui a perdu la notion des valeurs libérales [...]. »

Maintenant, affirme le ministre, le Parti libéral entend « améliorer la qualité de vie des Québécois ».

« Ça me fait vraiment chaud au coeur », dit Paul Busque

Le candidat libéral dans Beauce-Sud, Paul Busque, qui en est toujours le député, a remercié d'innombrables personnes pour leur appui. « C'est un réel plaisir pour moi de représenter les gens de Beauce-Sud et de travailler, justement, à faire de Beauce-Sud un comté [sic] dans lequel, un, il fait bon vivre, et deux, dans lequel il se passe plein de choses », a-t-il dit devant une foule de partisans.

Le bilan aux dépens des propositions

Paul Busque est fier de son bilan, il ne s'empêche pas de faire part des projets dont il a aidé à la concrétisation. Parmi ceux-ci : le quai Pinon, l'ouverture de l'autoroute 73, l'agrandissement de l'école à Notre-Dame-des-Pins, les nombreux projets d'infrastructures sportives à travers la Beauce.

Interrogé hier par EnBeauce.com au sujet des propositions qu'il mettra en avant durant les 39 prochains jours, le député n'en a dit mot. Il s'est restreint à dire : « J'aurai un grand plaisir à vous faire part de mes engagements et des thèmes lorsque la campagne sera officiellement déclenchée, c'est-à-dire demain. Ce soir, c'est vraiment la soirée de mon investiture ; c'est cet événement-là qu'on célèbre ce soir. »

L'ancien député de la circonscription, Robert Dutil, a envoyé un message fort aux militants dans un discours : rien ne sera donné aux libéraux dans Beauce-Sud. Il leur faudra travailler très fort. Il n'en demeure pas moins qu'il est confiant que Paul Busque remporte l'élection le 1er octobre.