Josiane Fortin sème des arbres pour compenser ses émissions de CO2

La candidate du Parti vert du Canada, Mme Josiane Fortin, a rendu visite ce matin aux enfants de la petite maternelle 4 ans et de la Grande maternelle 5 ans de la Maison d’enseignement Let’s Go de Saint-Georges. Cette visite a pour but de compenser les émissions de carbone que les candidats de Beauce émettront lors des déplacements en voiture pendant la campagne électorale.

Une moyenne de 20 000 km par candidat

Selon l’estimation de Lets’s Go, pour compenser les émissions de carbone des aspirants au siège de député de Beauce, 22 arbres pour chacun devront être plantés. Dans le cadre de l’atelier Pépinière de l’établissement, un total de 132 arbres seront mis en terre.

20 000 km parcourut avec un VUS 4 cylindres = 4,44 tonnes de CO2 par candidat

Les candidats invités

Ainsi, la direction des Maisons d’enseignement Let’s Go avait invité tous les représentants des partis en Beauce à venir semer des graines d’arbres avec les enfants. Mme Fortin a répondu à cette invitation et raconte qu’elle a été très heureuse de cette activité :

« C’était très intéressant. Ça m’a permis de visiter les installations, j’ai aussi rencontré les propriétaires, parlé avec les élèves en anglais. C’était une très belle expérience », raconte-t-elle.

Le Parti vert du Canada base sa campagne sur l’environnement et cette activité venait toucher directement la candidate de Beauce :

« Premièrement j’ai beaucoup aimé parler avec les enfants. C’est beau de les voir grandir, les voir s’amuser. Participer à une activité avec eux, de semer des graines. Le deuxième volet c’est certain que les émissions de carbone en lien avec la campagne vont être compensées. C’est évident que pour moi ça me tient à cœur qu’on réduise les émissions de gaz à effet de serre et planter des arbres c’est une façon d’y arriver », mentionne Mme Josiane Fortin.

Participation aux activités du 27 septembre

Partout au Québec, le 27 septembre, le mouvement mondial « En grève pour la planète » invite la population à se mobiliser pour mettre la pression sur les dirigeants pour qu’ils prennent des mesures radicales et urgentes afin de limiter les impacts des changements climatiques. Le Cégep Beauce-Appalaches organise différentes activités et Mme Josiane Fortin y participera préférant participer au mouvement en région.