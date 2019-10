Entrevue Richard Lehoux, candidat du Parti conservateur du Canada

Voir la galerie de photos

EnBeauce.com a reçu à ses bureaux six des candidats de la Beauce pour les élections fédérales 2019 afin d’en apprendre un peu plus sur eux, le parti qu’ils représentent et sur leur vision.

À lire également :

Richard Lehoux présente les engagements de son parti pour les citoyens​

Entrevue Richard Lehoux : « Je suis quelqu’un qui rassemble »​

Élections 2019 : Richard Lehoux en 10 questions

Richard Lehoux veut défendre « les vraies valeurs beauceronnes »​