Maxime Bernier : trois mesures pour aider les entreprises

Voir la galerie de photos

La plateforme du Parti populaire du Canada présente une mesure qui concerne toutes les entreprises, autant les PME que les multinationales. Le chef, Maxime Bernier, explique que si son parti est élu il abolira toutes les subventions aux entreprises.

À lire également:

Maxime Bernier affirme être le seul à apporter des mesures concrètes en environnement

Débats des chefs : premier affrontement ce soir pour Maxime Bernier​

Entrevue vidéo Maxime Bernier : chef et candidat du Parti populaire du Canada​

On retrouve entre autres un taux unique d’imposition de 10 %, l’abolition de l’impôt sur les gains en capitaux et la possibilité d’amortir en un an l’investissement en d’équipement et en infrastructures.

Pour M. Bernier, c’est une manière de s’assurer d’arriver à une distribution plus juste et équitable de la richesse, et surtout de permettre aux entreprises de réinvestir.

« La création de richesse vient des entrepreneurs lorsqu’ils investissent, et non quand le gouvernement dépense. » Maxime Bernier, chef et candidat du Parti populaire du Canada

Que pensez-vous de cette mesure ?