Entrevue vidéo Guillaume Rodrigue : candidat du Bloc québécois

EnBeauce.com a reçu à ses bureaux six des candidats de la Beauce pour les élections fédérales 2019 afin d’en apprendre un peu plus sur eux, le parti qu’ils représentent et sur leur vision.

Le 8 octobre, le candidat du Bloc québécois, Guillaume Rodrigue, est venu discuter de ses idées et de la progression en popularité du parti qu'il représente. Il participera au débat organisé par les syndicats agricoles locaux le 14 octobre prochain.