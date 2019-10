« La Beauce va encore une fois voter conservateur »

Voir la galerie de photos

À trois jours des élections, le candidat conservateur, Richard Lehoux, a pu compter sur son chef, Andrew Scheer, afin de le soutenir par une courte visite à Saint-Georges. Notons que les derniers sondages mettent M. Lehoux et Maxime Bernier au coude à coude pour le siège de député de Beauce.

À lire également:

Richard Lehoux fait des aînés et des retraités sa priorité​

Élections 2019 : Richard Lehoux en 10 questions

Richard Lehoux veut défendre « les vraies valeurs beauceronnes »​

Entrevue Richard Lehoux, candidat du Parti conservateur du Canada​

M.Scheer est entré dans le resto-bar Le Jack Saloon accompagné de son épouse sous les cris des partisans qui scandaient son prénom. Richard Lehoux a pris la parole pour présenter son chef comme le prochain premier ministre du Canada.

Un député conservateur pour la Beauce ?

À son tour, Andrew Scheer s’est exprimé pour annoncer avec confiance que le nouveau député de Beauce sera à nouveau un représentant du Parti conservateur.

« Je sais que grâce à son travail acharné, la circonscription de Beauce va encore une fois voter conservateur. Le choix est clair pour la Beauce, et ce choix est Richard Lehoux », a-t-il lancé sous les applaudissements.

De plus, selon lui leur parti serait le seul en mesure « de remplacer Justin Trudeau, de remettre plus d’argent dans les poches des citoyens, de couper l’aide aux entreprises et à l’aide international pour aider les gens d’ici et finalement de défendre les agriculteurs canadiens.

Puis M. Scheer a mentionné les dossiers qui pourraient avancer dans la région si les électeurs votent pour M. Lehoux : le prolongement de la route 73, la pénurie de main-d’œuvre, l’élimination des obstacles pour les travailleurs temporaires étrangers en partenariat avec le gouvernement du Québec et l’amélioration de la couverture cellulaire. Le chef assure que les régions seront au cœur des décisions de leur gouvernement.

Une pique au chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier

Durant son élocution, Andrew Scheer qui se trouvait dans le comté du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, n’a jamais dit son nom, mais en a fait allusion :

« Nous allons vous donner un député qui va travailler pour son monde et non un député qui travaille uniquement sur ses ambitions personnelles. »

Aux débats des chefs , Scheer n’avait pas masqué son animosité en disant entre autres à Bernier qu’il ne gagnerait pas son siège en Beauce.

Un gouvernement majoritaire

Le chef du Parti conservateur a terminé son apparition en spécifiant que selon lui, si un gouvernement de coalition prenait le pouvoir, ce serait mauvais pour les Canadiens et que :