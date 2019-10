Josiane Fortin, fière de la campagne accomplie pour le Parti vert

Au terme des élections fédérales 2019 qui ont pris fin hier après 40 jours, la candidate du Parti vert du Canada, Josiane Fortin, s’est dite satisfaite de la campagne qu'elle a effectuée.

La candidate a fait un bref retour sur la campagne et sur les résultats obtenus par son parti. Elle a d’ailleurs souligné que le Parti vert avait connu une très belle performance durant ces élections fédérales.

« On a eu une participation record de bénévoles, donc c’était vraiment une belle performance pour le Parti vert. En plus, on est passés de deux députés à trois, donc c’est très bien pour nous », a-t-elle affirmé.