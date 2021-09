La candidate Solange Thibodeau en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grands pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C’est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaître.

Le quatrième portrait est celui de Solange Thibodeau, candidate du Bloc québécois.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences, tout en indiquant votre lieu de résidence et votre âge.

• Animatrice Radio CKRB — Émission sans frontières

• Propriétaire et directrice - Théâtre de l’Hôtel de Ville, Saint-Joseph

• Co-propriétaire du Gite de la Rivière, Saint-Georges

• Conseillère municipale, ville de Saint-Georges de 2013-2021

Je demeure à Saint-Georges et j'ai 68 ans.

2. Quelles sont les qualités d'un bon député?

• Être à l’écoute des citoyens. Être présent et disponible tant dans sa circonscription qu’à Ottawa pour porter et défendre les intérêts des citoyens.

• Connaitre ses dossiers et être à l’affût des préoccupations pouvant affecter la région.

• Savoir s’entourer de personnes compétentes, dédiées à leur travail et aux citoyens.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d'action pour la circonscription?

• Soutenir les entrepreneurs, commerçants et agriculteurs au regard de la recherche de solution pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre. Travailler entre autres, à l’attraction et la rétention des immigrants. Protéger la gestion de l’offre, faciliter les transferts de ferme à la relève. Faire reconnaître, soutenir et valoriser l’apport des petits agriculteurs, nombreux en Beauce et qui sont une fierté de notre façon de faire dans la région.

• Travailler de concert avec tous les acteurs pour rendre Internet haute vitesse accessible et déployé sur l’ensemble du territoire beauceron. C’est un outil essentiel pour attirer de nouveaux résidents, mais aussi pour soutenir le télétravail, l’éducation à distance et la lutte à l’isolement social.

• Soutenir les municipalités et aller chercher le maximum des programmes disponibles, pour gérer les conséquences, le rétablissement et la reconstruction après catastrophes. La rivière Chaudière, avec ses inondations récurrentes et de plus en plus graves, tant sur l’environnement que sur la qualité de vie des Beaucerons, constitue un enjeu majeur et un défi de taille pour les prochaines années. Il est urgent de trouver des solutions et de les mettre en place.

4. Quelle est votre position sur le contrôle des armes à feu?

Exiger le rachat des armes d’assaut. Définir ce qu’est une arme d’assaut plutôt que d’y aller cas par cas. Dans le contrôle des armes de poing, que le fédéral transfère l’entièreté de cette responsabilité et des sommes associées au Québec afin d’éviter d’accabler les municipalités. Exiger un contrôle accru de la circulation d’armes et de pièces d’armes illégales aux frontières.

5. Quelles actions doivent être entreprises pour enrayer la violence faite aux femmes et aussi aux enfants?

Des peines mieux adaptées et plus sévères. Le Fédéral doit contribuer financièrement aux efforts du gouvernement du Québec en matière de prévention de la violence, notamment quant à l’étude de la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de crimes sexuels et de violence conjugale. Promouvoir les interventions en amont par la prévention, entre autres en soutenant quand c’est possible le travail des OBNL qui œuvre dans ce secteur.

6. Développement économique ou sauvegarde de l'environnement? Qui a la priorité?

Il est très difficile de choisir. Il faudra travailler de concert avec le milieu économique pour faire une transition rapide vers des méthodes et des moyens de production qui pourront garantir la préservation de notre environnement en devenant de plus en plus vert.

L’adaptation aux changements climatiques, c’est maintenant. Nous devons agir pour nos enfants et les générations futures. Penser global et agir localement, et le temps presse.