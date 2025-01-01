Scrutin du 2 novembre 2025
Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan
En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 3 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.
Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.
Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral en Beauce-Sartigan selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.
Notons que pour la MRC Beauce-Sartigan, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Alain Veilleux (Notre-Dame-des-Pins), Carl Gilbert (Saint-Éphrem-de-Beauce) et Michel Breton (Saint-Hilaire-de-Dorset).
Les nouveaux maires sont Denis Levesque (Lac-Poulin), Simon Talbot (La Guadeloupe), Marc Cloutier (Saint-Benoît-Labre), Martin Rodrigue (Saint-Côme--Linière), Karine Champagne (Saint-Honoré-de-Shenley), Julie Hébert (Saint-Simon-les-Mines) ainsi que Michel Marquis (Saint-Théophile).
Les luttes
À Saint-Georges, l'ancienne conseillère municipale Manon Bougie sera contre Sylvio Veilleux pour cette élection.
Enfin, les candidats à la mairie qui devront se soumettre au scrutin du 2 novembre sont : Carole Lachance, Christian Begin, Danny Ouellet, Pierre Poulin et Jean-Philippe Mercier qui se feront la course pour Saint-Gédéon-de-Beauce, puis à Saint-Martin, le marie sortant Yvan Paré fera face à Jean-François Grenier, tout comme Sylvain Veilleux (sortant) à Saint-Martin qui affrontera Berthier Grondin.
Au moment d'écrire ces lignes, la municipalité de Saint-Philibert n'avait aucun candidat au poste de maire.
LAC-POULIN
Maire: Denis Levesque — Élu
Conseiller Poste 1: Miguel Fortin — Élu
Conseiller Poste 2: Pascal Vallée — Réélu
Conseiller Poste 3: Benoît Dancause — Réélu
Conseillère Poste 4: Audrey Giguère — Élue
Conseillère Poste 5: Annie Martel — Élue
Conseillère Poste 6: Nancy Roy — Élue
LA GUADELOUPE
Maire: Simon Talbot — Élu
Conseiller Poste 1: Zachary Poulin-Audet — Élu
Conseiller Poste 2: Alain Dallaire — Élu
Conseiller Poste 3: Dave Roy — Réélu
Conseillère Poste 4: Guylaine Gagnon— Réélue
Conseiller Poste 5: Sylvio Doyon — Élu
Conseiller Poste 6: Mélanie Poulin / Alain Grandbois | Scrutin 2 nov.
NOTRE-DAME-DES-PINS
Maire: Alain Veilleux — Réélu
Conseiller Poste 1: Martin Bourque — Élu
Conseiller Poste 2: Jeannot Pomerleau — Élu
Conseillère Poste 3: Geneviève Gariépy — Élue
Conseiller Poste 4: Christian Lessard — Réélu
Conseiller Poste 5: Stéphane Auclair — Réélu
Conseiller Poste 6: Michel Veilleux — Réélu
SAINT-BENOÎT-LABRE
Maire: Marc Cloutier — Élu
Conseillère Poste 1: Ginette Lessard — Réélue
Conseiller Poste 2: Jocelyn Vallières — Élu
Conseiller Poste 3: Louis-David Bonin (sortant) / Peggy Vignola | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 4: Sébastien Patry — Élu
Conseiller Poste 5: Jonathan Pépin — Réélu
Conseiller Poste 6: Mélanie Raymond (sortante) / Patricia Maltais / Marie-Josée Breault |Scrutin 2 nov.
SAINT-CÔME--LINIÈRE
Maire: Martin Rodrigue — Élu
Conseiller Poste 1: Harold Létourneau— Élu
Conseillère Poste 2: Simon Létourneau / Bianca Perreault | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 3: Fernand Caouette / Pascal Poulin | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 4: Steven Lebel / Alain Dumas / Daniel Poulin | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 5: Alain Bouchard / Sylvie Bruneau | Scrutin 2 nov.
Conseillère Poste 6: Kim Boulanger — Élue
SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE
Maire: Carl Gilbert — Réélu
Conseiller Poste 1: Patrick Plante — Réélu
Conseiller Poste 2: David Bernard— Réélu
Conseillère Poste 3: Marie-Josée Plante — Réélue
Conseillère Poste 4: Francine Couture — Élue
Conseiller Poste 5: Karl Faucher — Élu
Conseiller Poste 6: Sylvain Lemieux — Élu
SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Maire: Carole Lachance / Christian Begin / Danny Ouellet / Pierre Poulin / Jean-Philippe Mercier | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 1: Laurent Bisson / Daniel Tanguay | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 2: Tony Bolduc / José Lachance (Marie Lou) / Luc Lachance / Alain Mercier | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 3: Cathy Bisson (sortante) / Jonathan Nadeau / Eric Mercier | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 4: Claude Lachance (sortant) / Marie-Eve Nadeau | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 5: Alain Nadeau (sortant) / Pascal Lachance / Richard Quirion | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 6: Michel Nadeau (Pinceau) / Rémi Tanguay (sortant) | Scrutin 2 nov.
SAINT-GEORGES
Maire: Manon Bougie / Sylvio Veilleux | Scrutin 2 nov.
Conseillère District 1: Marcel Lachance / Brigitte Busque | Scrutin 2 nov.
Conseiller District 2: Tom Redmond — Réélu
Conseiller District 3: Jérôme Gendreau / Jean Perron (sortant) | Scrutin 2 nov.
Conseillère District 4: Esther Fortin — Réélue
Conseiller District 5: Denis Veilleux — Élu
Conseiller District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère | Scrutin 2 nov.
Conseiller District 7: Olivier Duval — Réélu
Conseiller District 8: Philippe Breton — Élu
SAINT-HILAIRE-DE-DORSET
Maire: Michel Breton — Réélu
Conseiller Poste 1: Marcel Élément — Réélu
Conseillère Poste 2: Lise Garant — Réélu
Conseiller Poste 3: Michel Lindsay — Réélu
Conseillère Poste 4: Johannie Nadeau — Élue
Conseiller Poste 5: Pierre Levasseur — Élu
Conseiller Poste 6: Lucien Beaudry — Réélu
SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Mairesse: Karine Champagne — Élue
Conseiller Poste 1: Francis Quirion — Réélu
Conseiller Poste 2: Stéphane Veilleux — Réélu
Conseiller Poste 3: Cédric Quirion — Réélu
Conseiller Poste 4: Shawn Marier — Réélu
SAINT-MARTIN
Maire: Yvan Paré (sortant) / Jean-François Grenier | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 1: René Rancourt (sortant) / Tommy Paquet | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 2: Louis Bilodeau — Réélu
Conseiller Poste 3: Robert Lessard (sortant) / Rudy Lamontagne | Scrutin 2 nov.
Conseillère Poste 4: Guylaine Poulin — Réélue
Conseiller Poste 5: Nancy Maheux / Philip Longchamps | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 6: Milisa Pépin (sortante) / David Cloutier | Scrutin 2 nov.
SAINT-PHILIBERT
Maire: Aucune candidature
Conseiller Poste 1: Aucune candidature
Conseillère Poste 2: France Loignon — Réélue
Conseillère Poste 3: Marie-Jeanne Ouellet — Réélue
Conseillère Poste 4: René Drouin — Réélu
SAINT-RENÉ
Maire: Sylvain Veilleux (sortant) / Berthier Grondin | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 1: Michaël Morin — Élu
Conseiller Poste 2: Steve Gagné (sortant) / Karine Veilleux | Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 3: Marco Grondin — Réélu
Conseiller Poste 4: Eric Maheux — Élu
Conseiller Poste 5: Daniel Bégin — Réélu
Conseillère Poste 6: Kathie Veilleux — Réélue
SAINT-SIMON-LES-MINES
Maire: Julie Hébert — Élue
Conseiller Poste 1: Gilles Larivière — Réélu
Conseillère Poste 2: Daisy Dumas — Élue
Conseiller Poste 3: François Bégin — Réélu
Conseillère Poste 4: Chantal Poulin — Réélue
Conseiller Poste 5: Jean-Yves Busque — Réélu
Conseiller Poste 6: Yves Rodrigue — Élu
SAINT-THÉOPHILE
Maire: Michel Marquis — Élu
Conseillère Poste 1: Patricia Paquet — Réélue
Conseiller Poste 2: Serge Beaudoin — Réélu
Conseillère Poste 3: Paula Lacoursière — Réélue
Conseiller Poste 4: Steeve Poulin — Élu
Conseiller Poste 5: Ghislain Faucher — Réélu
Conseiller Poste 6: Dominique Fortin — Réélu
Cas exceptionnel
Les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth ont fusionné depuis le 1er janvier 2024. À ce moment-là, le maire Francis Bélanger s'est vue accorder, exceptionnellement, un mandat de 5 ans. Pour cette raison, il n'y aura pas d'élections dans cette municipalité pour cette année.
COURCELLES / SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH
Maire: Francis Bélanger
Conseiller Poste 1: Claude Goulet
Conseiller Poste 2: Gino Giroux
Conseiller Poste 3: Patrick St-Pierre
Conseiller Poste 4: Gilles Daraiche
Conseiller Poste 5: Martin Hallé
Conseiller Poste 6: Kim Dagenais McKintyre
À lire également
Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Centre
Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce