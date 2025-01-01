Martin Charron: le candidat du «mieux-être» à Beauceville

C'est un tout nouveau venu en politique municipale, et aussi comme résident, qui espère devenir maire de la Ville de Beauceville, lors du scrutin du 2 novembre prochain.

En effet, Martin Charron, veut créer un espace vert plus vaste pour «favoriser la détente et le bien-être» et mettre en place des mesures pour «attirer la prochaine génération à s’établir ici», a-t-il partagé lors d'une rencontre avec EnBeauce.com.

Car le père de famille de deux enfants (une ado et une fillette) constate, depuis son arrivée à Beauceville en 2023 — il a acheté la maison du denturologiste Michel Lessard, qui est son oncle — que la municipalité manque d'une certaine «vitalité» et présente des lacunes importantes dans l'aménagement du territoire, en particulier en matière de sécurité routière.

«Je sais qu'il y a eu toutes les démolitions, j'en suis très conscient. Je ne viens pas du monde politique, mais j’ai des idées concrètes et une réelle envie de contribuer à l’avenir de notre ville», a-t-il dit, proposant notamment d'organiser un événement d’envergure pour faire rayonner Beauceville.

L'entrepreneur en installation de mobilier de bureau est aussi un fervent adepte de course à pied, qu'il pratique tous les jours, et désire en ce sens une meilleure intégration de ce qui existe à Beauceville (trottoirs, piste cyclable, île ronde, cité sportive, etc.) pour la pratique des loisirs. Il a cité en exemple les aménagements du Parc de l'Île Pozer et des abords de la rivière Chaudière à Saint-Georges.

En matière de développement économique, il veut «outiller les entrepreneurs et les industries locales pour les diriger vers la prospérité.»

Sa campagne en sera une principalement de porte-à-porte, pour aller à la rencontre des Beaucevilloises et des Beaucevillois, en plus d'assister à divers événements publics qui auront lieu dans les semaines à venir.

Martin Charron est conscient qu'il a en face de lui un adversaire vétéran de la scène politique municipale, en la personne du conseiller sortant du district 5 et maire suppléant, Patrick Mathieu.

À Beauceville, l'autre poste en élection est le siège du district 3, alors que deux néophytes se font la lutte, soit Sandra Fortin, qui se présente avec l'équipe de Patrick Mathieu, et Samuel Boutin, candidat indépendant.