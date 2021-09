Chantale Giguère respecte la décision des Beaucerons

Voir la galerie de photos

La candidate du Parti Libre Canada, Chantale Giguère, qui en était à sa première élection, se dit très satisfaite de ses résultats. Elle a obtenu 1,9 % des voix, dépassant le Parti vert et le Parti marijuana.

Mme Giguère pense que le parti aurait pu obtenir plus de voix s’ils avaient eu plus de temps avant le vote par anticipation. Elle indique qu’ils sont arrivés qu’une semaine avant que le tout débute sur le terrain et la formation venait seulement d’être mise en place.

Respect du vote

Concernant la victoire de Richard Lehoux, Chantale Giguère dit respecter la décision des Beaucerons, mais laisse entendre que le changement ne ferait pas de mal :

« Je pense que la voix du peuple a parlé, mais je pense que le malheur est confortable des fois. Ça fait peur le changement, on est un nouveau parti. Alors, ce nouveau parti de démocratie directe, je pense qu’il est déjà lancé. Ça va faire son bout de chemin et lorsqu’une nouvelle idée est lancée bien au départ c’est toujours ridicule après ça, il y a beaucoup d’opposition, et après ça ça devient évident. C’est les trois phases d’une évolution. Alors peut-être que les Beaucerons étaient pas encore prêts à cette grande évolution-là, mais je pense que ça va faire son bout de chemin. »

Une suite à cette expérience

La candidate explique que la population n’a pas fini d’entendre parler d’eux. Il y aurait des projets à venir pour les prochaines semaines et les prochains mois.

« On va aller aussi au niveau municipal avec le Parti Libre, il va avoir aussi au niveau provincial l’an prochain. C’est un parti qui est en émergence. C’est un parti qui doit faire ses preuves, mais je pense que la démocratie directe va devoir s’installer tôt ou tard. Je pense qu’on a donné notre pouvoir au gouvernement qu’on va devoir reprendre ça. Je pense que c’est dans la lignée, mais ça va prendre un peu plus de temps », termine-t-elle cette entrevue.

Voici les résultats officiels du scrutin (271 bureaux de scrutin sur 272)

Richard Lehoux — Réélu — 26 886 (48,4 %)

Parti conservateur du Canada

Maxime Bernier — 10 193 (18,4 %)

Parti populaire du Canada

Solange Thibodeau — 8 326 (15,0 %)

Bloc québécois

Philippe-Alexandre Langlois — 6 781 (12,2 %)

Parti libéral du Canada

François Jacques-Côté — 1 592 (2,9 %)

Nouveau Parti démocratique

Chantale Giguère — 1 076 (1,9 %)

Parti libre Canada

Andrzej Wisniowski — 480 (0,9 %)

Parti vert du Canada

Sébastien Tanguay — 202 (0,4 %)

Parti marijuana