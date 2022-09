Un troisième débat électoral dans Beauce-Sud

Cinq des six candidats de la circonscription de Beauce-Sud se sont retrouvés pour un troisième débat électoral ce mercredi midi au Centre de congrès de Saint-Georges, le Georgesville.

Devant une cinquantaine de personnes invitées par la Chambre de commerce de Saint-Georges, ils ont répondu aux questions de Suzanne Bougie sur des sujets qui parlent aux Beaucerons. Seul le député sortant représentant la Coalition Avenir Québec, Samuel Poulin, était absent en raison du décès de son père survenu au cours des derniers jours.

D’accord ou pas d’accord, les candidats sont restés cordiaux, même si un ton vif a parfois pris le dessus notamment sur le sujet de l'environnement, point sur lequel leurs opinions divergent plus que sur d'autres. Jonathan Poulin, du Parti conservateur du Québec, et Olivier Fecteau, de Québec solidaire s'amusaient à se provoquer gentiment en se renvoyant la balle plusieurs fois.

« En parlant de cadre financier, il y a un article qui est sorti aujourd’hui, c’est le nôtre le plus crédible! », a lancé Olivier Fecteau à son adversaire du PCQ. « Ça dépend qui l’a regardé par exemple! », a rétorqué instantanément Jonathan Poulin.

Dans le même ton, Olivier Fecteau utilise souvent l'humour pour taquiner ses adversaires ou mettre une image sur ses mots.

Pour sa part, Hans Mercier avait tellement de choses à dire qu’il avait du mal à respecter le temps imparti. Il a également rappelé que « oui, on (le parti 51) n'a pas de programme ». Une remarque qui a fait rire le public et les candidats.

Antoine Poulin, du Parti libéral du Québec, a de son côté souligné un manque de « volonté politique à l’Assemblée nationale » nuisant à l’installation et l’insertion des immigrants en Beauce et au Québec. Étudiant en sciences politiques, il se dit avoir la politique dans le sang et ça se sent.

Jean-François Major, du Parti québécois, a également répondu aux questions et participé activement au débat notamment sur les sujets environnementaux. Il est d’ailleurs le seul à avoir abordé l’installation TRIOM, récemment inaugurée entre Saint-Georges et Saint-Côme-Linière. Un projet qui vise à réduire les déchets ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Pour le mot de la fin, tous souhaitent représenter la Beauce à l’Assemblée nationale et non le gouvernement en Beauce.