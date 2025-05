La campagne en bref — Jour 34

Voici quelques dépêches en ce Jour 34 de la campagne électorale fédérale pour le circonscription de Beauce.

— EnBeauce.com met en ligne, à 18 h aujourd'hui, Le candidat Gaétan Mathieu en six réponses, soit celles au questionnaire envoyé par notre média. L'article s'accompagne d'un entretien vidéo. Deux ont déjà été diffusés: ► Le candidat Jason Groleau en six réponses ► La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses.

— Sur sa page Facebook de campagne, la candidate du Parti libéral du Canada, Maryelle-Henriette Doumbia, a salué les candidates et les candidats de son parti qui sont d'origine africaine, «des femmes et des hommes dynamiques qui ont, pour beaucoup, assez démontré leur authentique engagement», a-t-elle écrit. La dame, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2023, est native de la Côte d'Ivoire.

(Montage EnBeauce.com)

— Le chef du Parti populaire du Canada et candidat en Beauce, Maxime Bernier, tiendra une conférence de presse aujourd'hui, à Nepean (Ontario), où il parlera de l'idéologie du genre. À la suite, il participera à un grand rassemblement contre l'idéologie radicale du genre et ses conséquences sur les enfants. Par ailleurs, lors d'une entretien avec EnBeauce.com, le leader du parti a confirmé que sa soirée électorale de lundi n'allait pas se passer en Beauce, mais plutôt à Ottawa ou encore à Montréal, la décision finale restant à prendre avec son équipe. Hier, il a effectué sa dernière activité dans la circonscription, par le tenue d'une conférence de presse faisant le bilan de campagne (► À quelques jours du vote, Maxime Bernier lance un dernier appel aux électeurs).