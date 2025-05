La campagne en bref — Jour 35

Voici quelques dépêches en ce Jour 35 de la campagne électorale fédérale pour le circonscription de Beauce.

— EnBeauce.com met en ligne, à 18 h aujourd'hui, La candidate Maryelle-Henriette Doumbia en six réponses, soit celles au questionnaire envoyé par notre média. L'article s'accompagne d'un entretien vidéo. Trois ont déjà été diffusés: ► Le candidat Jason Groleau en six réponses ► La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses ► Le candidat Gaétan Mathieu en six réponses.

— Le candidat du Parti conservateur du Canada, Jason Groleau, a dressé son bilan de campagne: «Je suis extrêmement fier du travail accompli au cours de cette campagne. Mon équipe de bénévoles et moi avons misé sur une approche humaine, directe, où l’écoute des gens était au centre de chaque rencontre. La Beauce mérite un député accessible, enraciné et à leur image. C’est exactement ce que je veux leur offrir», a-t-il signalé tout en invitant les électrices et les électeurs à se rendre voter lundi.

(Photo fournie par l'équipe de campagne de Jason Groleau)

— Sur sa page Facebook, le candidat du Bloc Québécois, Gaétan Mathieu, a invité ses militants à participer à sa soirée électorale qui se déroulera au bar Le Gouvernail dès 19 h 30 lundi 28 avril.

— Le chef du Parti populaire du Canada et candidat en Beauce, Maxime Bernier, a visité Hamilton aujourd'hui pour une rencontre publique/BBQ avec les candidats locaux.