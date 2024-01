Le site minier Frontenac retenu pour un projet pilote de restauration

Le gouvernement du Québec a retenu l'ancien site minier Frontenac, situé à East Broughton, pour la réalisation d'une étude de caractérisation en vue de sa restauration.

C'est la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, qui en a fait l'annonce hier, en conférence de presse, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Pour ce faire, une aide financière et technique maximale de 6 M$, échelonnée sur deux ans, a été octroyée à l'entreprise Les Sables Olimag, de Thetford Mines.

La caractérisation de cet ancien site minier d'amiante permettra d'acquérir des connaissances sur les répercussions des résidus miniers amiantés dans l'environnement et sur leur gestion. Les travaux devraient débuter au printemps 2024 et seront encadrés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

« Je suis très fière qu'un site de notre région soit retenu à l'issue de cet appel de projets. La fin de l'exploitation de l'amiante a créé une forte pression sur les régions productrices, à la fois économique et environnementale. Ce projet de caractérisation du site Frontenac constitue donc un grand pas en avant pour notre région proactive en matière d'aménagement durable et sécuritaire des anciennes mines. Nous pourrons ici contribuer directement à développer des connaissances techniques et des solutions au problème de la restauration de ces sites critiques », a déclaré la députée Lecours.