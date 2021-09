« Des collègues, mais surtout des amis » — Nicholas Drouin, coprésident de Bois ouvré Beauceville

Pour la première fois depuis le tragique incendie qui s’est déroulé lundi à son usine, la direction de Bois ouvré Beauceville a émis des commentaires par voie de communiqué de presse.

« Le drame qui touche notre équipe a créé une onde de choc que nous peinons à encaisser. Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches de Mario Morin, de Martin Roy et de Jean Lachance et leur réitérer notre soutien pendant cette période éprouvante. Aujourd’hui, c’est toute l’équipe de Bois ouvrés Beauceville qui est en deuil. [Ils] sont des collègues, mais surtout, des amis », s'est exprimé Nicholas Drouin, copropriétaire et coprésident de l'entreprise.

M. Drouin a indiqué que la direction a mis en place des mesures de soutien financier et psychologique pour accompagner chacun des employés, en collaboration avec le CISSS de Chaudière Appalaches et le syndicat.

Rappelons que trois des huit travailleurs blessés lors de la déflagration du 20 septembre sont décédés à la suite de l'incident. Il s'agit de Mario Morin, 57 ans, de Beauceville, de Jean Lachance, 51 ans et de Martin Roy, 50 ans, tous deux des résidents de Saint-Georges. Hier soir, la Sûreté du Québec a précisé qu'une personne demeurait toujours dans un état critique, tandis que l’état de deux autres ouvriers blessés s’était stabilisé.

« Nous serons présents avec eux pour la suite des choses », a-t-il signifié, tout en annonçant par ailleurs que les activités à l'usine de Beauceville, qui fait partie du Groupe Matra, demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il y aura aussi un accompagnement des travailleurs qui désirent être transférés à des postes dans les autres usines de l’organisation.

« Nous tenons à remercier les premiers répondants ainsi que l’équipe du CISSS de Chaudière-Appalaches pour leur soutien et leur professionnalisme. De même, nous remercions le syndicat pour sa présence et sa collaboration. Enfin, nous remercions les élus et les citoyens qui nous ont fait parvenir des messages d’appui et offert de l’aide. Vos mots et vos gestes nous touchent et sont précieux pour nos employés », de dire Nicholas Drouin.

La CNESST et la Sûreté du Québec poursuivent leur enquête afin de comprendre les causes de l’événement. « Par respect pour ce processus, il n’y aura pas d’autres commentaires sur les circonstances de l’accident », a-t-il conclu.