La Ville de Beauceville met son drapeau en berne et diffuse un message de sympathies

La Ville de Beauceville a diffusé, en fin d'après-midi aujourd'hui, un message de sympathies à l'endroit de la population et des personnes touchées par l’incendie qui a ravagé les installations des Séchoirs de Beauce à Beauceville, lundi et qui a fait trois morts chez les travailleurs de l'endroit.

Elle a également mis son drapeau en berne à l'hôtel-de-ville.

« C’est un événement tragique qui touche notre communauté. Je transmets, au nom de notre organisation, nos sincères sympathies aux familles endeuillées et aux personnes qui sont touchées directement ou indirectement. Nos pensées se tournent aussi envers tous les travailleurs et leurs proches », a mentionné le maire François Veilleux, par voie de communiqué de presse.

Rappelons que trois ouvriers ont succombé aux blessures graves qu'ils ont subi lors de l'incident. Il s'agit de Mario Morin, 57 ans, de Beauceville, Jean Lachance, 51 ans, et Martin Roy, 50 ans, tous deux des résidents de Saint-Georges. Leur identité a été révélé aujourd'hui.

Huit travailleurs au total ont été blessés. La Sûreté du Québec a précisé vers 17 h 30 aujourd'hui qu'une personne demeurait toujours dans un état critique, tandis que l’état des deux autres s’était stabilisé.

« Nous tenons aussi à mentionner que nous assurons aussi à l’entreprise soutien et écoute, pour les aider à traverser cette dure épreuve. Nous avons mis le drapeau de l’hôtel de ville en berne en guise de geste symbolique et d’hommage aux personnes touchées par cet événement », a ajouté M. Veilleux.

L’enquête pour déterminer les causes de la déflagration et de l'incendie est toujours en cours alors que le périmètre du site est fermé. « C'est pourquoi, nous n’émettrons aucun commentaire et nous n’accorderons pas d’entrevue pour le moment » a tenu à préciser le maire.

La Ville de Beauceville invite toutes les personnes qui auraient besoin d’aide psychosociale à contacter le 811 (option 2).