La policière Catherine Giroux reçoit la Croix de la bravoure

L’agente de police du poste de la SQ en Nouvelle-Beauce, Catherine Giroux, a reçu la plus haute distinction qu’un policier peut recevoir. Elle a été décorée de la Croix de bravoure lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière qui s’est tenue hier.

Cette distinction honore un acte d’héroïsme accompli par un policier au péril de sa vie lors d’une intervention.

Rappelons que l’agente de la Sûreté du Québec a été atteinte d’un projectile le 18 août 2021, alors qu’elle avait procédé à une interception sur l’autoroute 73 à Sainte-Marie pour une infraction au Code de la sécurité routière. La mère de famille avait subi des blessures graves.

Tout le Québec et particulièrement la Beauce avait été touché par cette histoire et lui avait envoyé des mots de soutien.

L’homme qui lui a tiré dessus est Marco Rodrigue, résident de Saint-Zacharie. Il avait été arrêté après une folle poursuite à travers toute la Beauce pendant des heures. Il est toujours détenu et toujours en attente de la suite des démarches judiciaire. Il est accusé entre autres de tentative de meurtre.

La cérémonie

La cérémonie se déroulait à l’École nationale de police du Québec à Nicolet. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a remis aux lauréats ces décorations qui rendent hommage aux comportements exemplaires, dont ils ont fait preuve.

En plus de Mme Giroux, deux autres policiers de Chaudière-Appalaches ont été décorés. Les agents Fawns-Faucher et Hudon ont sauvé une personne prise au piège au second étage d'une maison en feu et ont reçu une Médaille pour action méritoire.

« Dans un cas, il y a sauvetage d'une personne dans un incendie; dans l'autre, un contrôle routier qui se transforme en chasse à l'homme armé. Les policiers doivent être prêts à tout. Je suis extrêmement fier de vous trois et heureux que vous receviez ces honneurs bien mérités. Au nom de la région de la Chaudière-Appalaches, je vous remercie pour votre dévouement et votre courage », indique André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Un total de 24 policiers et 17 citoyens ont été honorés .

« Dévouement. Intégrité. Détermination. Trois mots qui décrivent l’action quotidienne de nos policiers pour assurer la protection de nos citoyens et de nos communautés. Chaque année, certains d’entre eux se distinguent en posant des gestes héroïques. La journée annuelle de reconnaissance policière est une occasion qui m’est donnée de les remercier directement. L’événement me permet aussi de reconnaître le mérite de plusieurs citoyens qui, avec courage et altruisme, ont accompli des gestes de bravoure ayant grandement contribué au travail de la police. Notre nation du Québec les remercie et célèbre aujourd’hui leur engagement envers leur prochain », a déclaré Geneviève Guilbaut.