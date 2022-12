Mieux connaître les intervenants d'urgence

Voir la galerie de photos

Au mois de mai dernier, notre journaliste Léa Arnaud et notre photojournaliste, Jessy Pouliot, sont allés à la rencontre de plusieurs services d’urgences en Beauce. L’objectif étant de souligner le dévouement de ceux qui interviennent chaque jour pour le bien de tous.

Journée internationale des pompiers - 4 mai



(Vidéo) Histoire de pompiers: Lysa et Stéphanie Poulin

Découvrez le parcours des soeurs Lysa et Stéphanie Poulin, qui ont « du sang de pompiers » puisque leur père a lui-même exercé cette profession pendant 50 ans à Saint-Éphrem-de-Beauce.

(Vidéo) Histoire de pompiers: Éric Poulin

Découvrez le parcours d'Éric Poulin, qui est pompier à la caserne de la Haute Beauce, mais aussi officier pour le Service de sécurité incendie de Saint-Victor et de Sainte-Clotilde-de-Beauce.

(Vidéo) Histoire de pompiers: Christian Provencher

Découvrez le parcours de Christian Provencher, qui en plus d'être un pompier de terrain, est également préventionniste pour la MRC de la Nouvelle-Beauce.

(Vidéo) Histoire de pompiers: Jean Pouliot

Découvrez le parcours de Jean Pouliot, pompier à Beauceville depuis plus de 20 ans. Entre anecdotes rigolotes et explications de procédures d'intervention, il raconte ce que ce métier lui a apporté personnellement et professionnellement.

(Photos) C'est la Journée internationale des pompiers

Galerie des meilleures photos réalisées par Jessy Pouliot lors d'intervention des pompiers.

Semaine de la police - du 15 au 21 mai

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Stéphane Viau

Stéphane Viau est sergent à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et responsable du poste à Saint-Georges. Dans cette entrevue, il revient sur son expérience dans le métier, explique le rôle de la GRC en Beauce et appel à la collaboration des citoyens.

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Mario Thiboutot

Mario Thiboutot est sergent coordonnateur à la Sûreté du Québec. Le 11 juin prochain, il entamera sa 37e année de service. Il explique son parcours au sein de la police et ses tâches aujourd'hui au poste de la MRC Beauce-Sartigan.

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Annie Thériault

Annie Thériault est policière à la Sûreté du Québec depuis 24 ans, dont 19 ans à Saint-Georges. Après avoir évolué tout au long de sa carrière, elle est désormais lieutenant responsable des crimes majeurs de Québec. Aujourd'hui, elle est aussi responsable du projet pilote de coordination en violences sexuelles.

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Cindy Lapierre

Cindy Lapierre est patrouilleur à la Sûreté du Québec et mère de famille. Femme d'action et altruiste, elle aime son métier, car il lui permet de venir en aide aux citoyens. Dans cette entrevue, elle aborde sa gestion de la vie familiale au travers du métier de policier ainsi que le lien qui se crée entre collègues sur le terrain.

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Ann Mathieu

Ann Mathieu est coordonnatrice au service de la diffusion et de la relation média de la Sûreté du Québec. Oratrice d'exception, elle est passionnée par la communication et le contact avec les gens qu'elle côtoie quotidiennement depuis plus de 20 ans. Que ce soit auprès des partenaires ou des citoyens, elle se sent privilégiée d'être à ce poste.

(Vidéo) Mieux connaître la police: rencontre avec Guy Cliche

Rencontre avec le capitaine Guy Cliche, directeur du Centre de services de Saint-Georges. Après 37 années de police, il arrive en fin de carrière, mais il a toujours autant à coeur le bien-être des citoyens. À ses yeux, la collaboration entre les gens, les forces de l'ordre et les autres partenaires est essentielle.

(Photos) Mieux connaître la police: les agents sur le terrain

Galerie des meilleures photos réalisées par Jessy Pouliot lors d'intervention policière.

Semaine des paramédics - du 22 au 28 mai

(Vidéo) Alain Busque est paramédic depuis plus de 40 ans

Technicien ambulancier paramédic (TAP) depuis plus de 40ans, Alain Busque est directeur des opérations du Groupe Cambi depuis le 16 janvier 2019.

(Photos) Les techniciens ambulanciers dans le feu de l'action

Galerie des meilleures photos réalisées par Jessy Pouliot lors d'intervention des paramédics.