Bris du séchoir
Usine Agropur de Beauceville: de la poudre de lait répandue dans l'air
De la poudre de lait s'est répandue dans l'air à la suite d'un bris du séchoir à l'usine de Beauceville de la coopérative Agropur.
L'accident industriel est survenu dans la nuit de mardi à mercredi, a confirmé le directeur des relations publiques et communications de l'entreprise, Guillaume Bérubé, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.
Le produit s'est principalement étalé sur le toit du bâtiment mais a aussi été transporté par le vent dans un rayon d'environ 500 mètres de l'usine, qui est entourée de champs et se trouve à proximité de la rivière Chaudière.
Le porte-parole a tenu à préciser que cette poudre de lait n'était pas nocive pour la santé des personnes.
Lors de l'incident, Agropur a immédiatement avisé toutes les autorités concernées (Ville de Beauceville, Urgence Environnement Québec, Environnement Canada, etc.) mais aucune intervention particulière n'a été jugée nécessaire dans les circonstances.
Les opérations ont été interrompues quelques heures, mais le séchoir a pu être réparé à temps pour le quart de travail de la matinée.
L'entreprise s'affaire à nettoyer le toit de l'usine. Pour les environs, on laissera à la pluie le soin de dissoudre les particules de poudre.
Guillaume Bérubé a indiqué que le séchoir ferait «définitivement» partie des équipements qui seront remplacés dans le plan de modernisation de plus de 100 M$ des installations de Beauceville, annoncé le mois dernier par la coopérative laitière.
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