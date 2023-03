Portraits de femmes: Justine Breton

Voir la galerie de photos

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations.

Aujourd’hui, rencontrez Justine Breton. Copropriétaire de l’entreprise maraîchère Aux Fruits de la Colline de Sainte-Marie et maman de quatre enfants, elle est partie de rien avec son conjoint. Élevée sur une ferme, son parcours a quitté un bon moment ce milieu pour se retrouver à travailler dans un bureau. Finalement, elle a osé dire qu’elle n’était pas heureuse et elle a fait beaucoup de sacrifices pour enfin avoir à nouveau les mains dans la terre et vivre de sa vraie passion.

Découvrez Justine Breton dans cette sixième entrevue de la série Portraits de femmes.