Jean Champagne a reçu son prix d'excellence en philanthropie

Le Beaucevillois Jean Champagne a reçu le Prix Bénévole par excellence en philanthropie, dans le cadre d'une cérémonie qui a lieu hier soir à Montréal.

La distinction lui a été décernée par l'Association des professionnels en philanthropie (section du Québec) dont les prix d’excellence célèbrent le leadership et l’engagement communautaire extraordinaire d’individus, d’entreprises et d’organisations d’exception.

«Avant tout, ce prix signifie pour moi de la gratitude envers celles et ceux avec qui je travaille sur tous ces projets depuis maintenant 35 ans. Merci aux bénévoles terrain. Sans vous, rien ne serait possible. Finalement, merci aux extraordinaires donateurs qui disent "oui", projets après projets et qui sont de grands philanthropes, chacun selon leur moyen financier», a déclaré le lauréat, lors de la remise. Il a aussi salué la Beauce «qui fourmille de bénévoles et de donateurs d’exception.»

La candidature de Jean Champagne avait été soumise par le Club Parentaide Beauce-Centre, l'organisme Cultiver pour partager, la Fondation des Sports et Loisirs de Beauceville, et la Corporation du quartier de la débâcle de Beauceville (CQDB), des groupes dont il a été le principal initiateur.

Le Beauceron a reçu le prix ex-aequo avec Jacinthe Côté, qui a été reconnue pour son implication avec l'organisme Allo prof et la Fondation CHU Sainte-Justine.