Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une artiste native de Beauceville

«Nos pas perdus»: le 2e album de Karine Lagueux

durée 18h00
4 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

Nos pas perdus, tel est le titre du tout nouvel album, son 2e en carrière, que vient de lancer cette semaine l'autrice-compositrice-interprète, Karine Lagueux.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, l'artiste originaire de Beauceville a confié comment elle avait travaillé en étroite collaboration avec son frère, Jean-Philippe, pour cette production d'ambiance folk-country. «Il y avait beaucoup de chimie», a-t-elle laissé entendre.

Cette mouture peut être téléchargée dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Des copies CD, ainsi que sur vinyle sont aussi disponibles.

En fin d'entrevue, on peut entendre la pièce L'amour de crève-faim, qui donne un avant-goût de la force créatrice de Karine Lagueux.

Rappelons que la Beauceronne mène en parallèle une carrière d'actrice et de comédienne, elle qui a fait partie de la promotion 2003 du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

D'ailleurs, lors du 40e Gala de de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui s'est tenu le 14 septembre, elle a obtenu le trophée du Meilleur rôle de soutien féminin, avec son interprétation du personnage de la jeune Martha, dans la série dramatique Le temps des framboises. Une reconnaissance de ses pairs qu'elle a grandement appréciée.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Karine Lagueux.

À lire également

Un prix Gémeaux pour Karine Lagueux

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fier pompier, Michel Boucher quitte avec le sentiment du devoir accompli

Publié hier à 18h00

Fier pompier, Michel Boucher quitte avec le sentiment du devoir accompli

Après 38 années au service de la communauté de son village, Michel Boucher a pris sa retraite du poste de directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre le 31 août dernier. « Je suis fier de ma carrière, je suis fier de la façon dont ça s’est passé », a-t-il confié d’entrée de jeu lors d’une entrevue avec EnBeauce.com. « J’ai ...

LIRE LA SUITE
La plus belle des citrouilles géantes vient de la Beauce!

Publié le 30 septembre 2025

La plus belle des citrouilles géantes vient de la Beauce!

La plus belle des citrouilles géantes de l'année vient de la Beauce, ont décrété les organisateurs du concours Potirothon de Gentilly. C'est du moins le verdict qui a été rendu samedi dernier, lors de la tenue de cet événement annuel, alors que le fruit cultivé par Véronique Vachon et Mario Morin, un couple de Saint-Georges, a été présenté au ...

LIRE LA SUITE
Le hockeyeur Thomas Chabot en visite à son école primaire

Publié le 30 septembre 2025

Le hockeyeur Thomas Chabot en visite à son école primaire

L’école Monseigneur-Feuiltault a eu le privilège d’accueillir le défenseur étoile des Sénateurs d’Ottawa et natif de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot, ce lundi  29 septembre, alors qu'il a rencontré les élèves de 5e et 6e année, afin de discuter de valeurs qui lui sont chères, telles que la persévérance, l’engagement et le dépassement de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge