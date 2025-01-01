«Nos pas perdus»: le 2e album de Karine Lagueux

Voir la galerie de photos

Nos pas perdus, tel est le titre du tout nouvel album, son 2e en carrière, que vient de lancer cette semaine l'autrice-compositrice-interprète, Karine Lagueux.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, l'artiste originaire de Beauceville a confié comment elle avait travaillé en étroite collaboration avec son frère, Jean-Philippe, pour cette production d'ambiance folk-country. «Il y avait beaucoup de chimie», a-t-elle laissé entendre.

Cette mouture peut être téléchargée dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Des copies CD, ainsi que sur vinyle sont aussi disponibles.

En fin d'entrevue, on peut entendre la pièce L'amour de crève-faim, qui donne un avant-goût de la force créatrice de Karine Lagueux.

Rappelons que la Beauceronne mène en parallèle une carrière d'actrice et de comédienne, elle qui a fait partie de la promotion 2003 du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

D'ailleurs, lors du 40e Gala de de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, qui s'est tenu le 14 septembre, elle a obtenu le trophée du Meilleur rôle de soutien féminin, avec son interprétation du personnage de la jeune Martha, dans la série dramatique Le temps des framboises. Une reconnaissance de ses pairs qu'elle a grandement appréciée.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Karine Lagueux.