« Il faut arrêter d’attendre le bon moment »

Nancy Paquet publie un livre pour oser enfin réaliser ses rêves

durée 18h00
16 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

« Il faut arrêter d’attendre le bon moment », dit Nancy Paquet qui vient de sortir son deuxième livre Qu’est-ce-que t’attends?.

Deux ans après son premier livre, Briller, qui était une autobiographie visant à inspirer les jeunes pour leur dire que tout est possible, elle publie un nouvel ouvrage pour motiver les gens à réaliser leurs rêves.

« Les gens ont beaucoup de rêves et je ne sais pas ce qu’ils attendent. Souvent, quand je parle avec le monde, je me rends compte qu'ils n'ont juste pas pris action parce que dans le fond ils sont capables de faire ce qu’il y a à faire! », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com. En ce sens, l’objectif de ce livre est de les aider à se déposer et à se lancer. 

La co-propriétaire du Complexe Signature à Saint-Georges a commencé par la coiffure pour finalement faire une carrière d’entrepreneur, de conférencière et d’auteure.

Dans Qu’est-ce-que t’attends? elle s’adresse à toutes les personnes qui n’osent pas se lancer dans une nouvelle aventure dont elles rêvent depuis longtemps, pas juste d’un point de vue professionnel, mais aussi personnel. 

Dans ce livre interactif on trouve à la fin de chaque chapitre, des codes QR permettant aux lecteurs d’accéder à des livres, balados ou vidéos sur des sujets abordés dans les pages précédentes. On y trouve également des questions, pour amener les gens à faire des parallèles avec leur propre vie, leurs envies et les pousser à agir. 

Nancy Paquet a souligné avec fierté la participation de Charles Côté, de Drôlement inspirant, qui a écrit la préface de son livre ainsi que celle de Jimmy Sévigny, entraîneur et consultant, qui a rédigé le mot de la fin. 

Cet ouvrage s’accompagne éventuellement du Journal d’action et de transformation, également écrit par la Beauceronne au cours de sa dernière grossesse. « C’est 21 jours pour prendre action. Tous les jours il y a quelque chose à faire, soit une réflexion stratégique à écrire, soit une action pour bouger et arrêter d’attendre le bon moment. » 

Apprenez-en plus sur son ouvrage et sa vision dans l’entrevue vidéo ci-dessus.

