Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Aperçu en images

Nouveautés et frissons à la Grange hantée de Saint-Benjamin

durée 19h00
19 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voir la galerie de photos

Pour le plus grand bonheur de Marie-Andrée Buteau et de sa famille, la Grange hantée de Saint-Benjamin est prête à recevoir de nouveaux les amateurs d’Halloween.

Avec l’aide de son conjoint et de ses trois enfants, Marie-Andrée a préparé un parcours de terreur avec de nombreuses nouveautés, dont huit animatronics et un sentier extérieur. Chaque année, elle réalise de gros éléments pour alimenter son parcours, cette fois-ci c’est une citrouille géante.

« C’est plaisant à faire. C’est le fun d’être capable d’utiliser notre créativité et de faire des choses qu’on pourrait pas se permettre de faire autrement qu’à Halloween », a confié la passionnée. 

La Grange hantée de Saint-Benjamin, située au 329, 14e rang, recevra les visiteurs vendredi 24 octobre de 18h à 21h et samedi 25 octobre de 13h à 21h. Le coût est de 5$ par personne.

La famille espère battre son record de 1 100 personnes accueillies en 2024. 

Dans ce reportage vidéo Marie-Andrée et sa fille Florence vous présentent un aperçu du parcours de cette année. 

Halloween 2024: 
La Grange hantée: une aventure familiale qui fait frissonner

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nancy Paquet publie un livre pour oser enfin réaliser ses rêves

Publié le 16 octobre 2025

Nancy Paquet publie un livre pour oser enfin réaliser ses rêves

« Il faut arrêter d’attendre le bon moment », dit Nancy Paquet qui vient de sortir son deuxième livre Qu’est-ce-que t’attends?. Deux ans après son premier livre, Briller, qui était une autobiographie visant à inspirer les jeunes pour leur dire que tout est possible, elle publie un nouvel ouvrage pour motiver les gens à réaliser leurs rêves. « ...

LIRE LA SUITE
Création Guyl-Mor: quand chaque couronne devient un conte

Publié le 14 octobre 2025

Création Guyl-Mor: quand chaque couronne devient un conte

Forte de sa créativité sans limite, Guylaine Morin a fondé Création Guyl-Mor en août dernier pour propager la bonne humeur. Elle fabrique des couronnes pour tout type d’événement; Halloween, Noël, l’automne, des funérailles, l’arrivée du printemps, etc. La résidente de Saint-Georges réalise également des commandes personnalisées, comme elle l’a ...

LIRE LA SUITE
Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

Publié le 9 octobre 2025

Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

Paul Poulin, natif de Beauceville et résident de Frampton, a construit de ses mains un avion deux places, le Pietenpol Air Camper, à partir du plan de Bernard Pietenpol de 1929.  Passionné par les avions depuis son plus jeune âge, il a commencé tôt à construire des maquettes. Durant son adolescence, il est passé au modèle à câble, puis ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge