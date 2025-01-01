Nouveautés et frissons à la Grange hantée de Saint-Benjamin

Voir la galerie de photos

Pour le plus grand bonheur de Marie-Andrée Buteau et de sa famille, la Grange hantée de Saint-Benjamin est prête à recevoir de nouveaux les amateurs d’Halloween.

Avec l’aide de son conjoint et de ses trois enfants, Marie-Andrée a préparé un parcours de terreur avec de nombreuses nouveautés, dont huit animatronics et un sentier extérieur. Chaque année, elle réalise de gros éléments pour alimenter son parcours, cette fois-ci c’est une citrouille géante.

« C’est plaisant à faire. C’est le fun d’être capable d’utiliser notre créativité et de faire des choses qu’on pourrait pas se permettre de faire autrement qu’à Halloween », a confié la passionnée.

La Grange hantée de Saint-Benjamin, située au 329, 14e rang, recevra les visiteurs vendredi 24 octobre de 18h à 21h et samedi 25 octobre de 13h à 21h. Le coût est de 5$ par personne.

La famille espère battre son record de 1 100 personnes accueillies en 2024.

Dans ce reportage vidéo Marie-Andrée et sa fille Florence vous présentent un aperçu du parcours de cette année.