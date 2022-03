Trois semaines pour le nouveau procès d’Élizabeth Pelletier-Boissoneault

L’ancienne éducatrice de Sainte-Marie, Élizabeth Boissoneault-Pelletier, qui avait été reconnue coupable en 2019 d’avoir secoué un bébé de 11 mois, a reçu aujourd’hui les dates de son nouveau procès.

En effet, l’accusée s’était tournée vers la Cour d’appel pour faire annuler de verdict de culpabilité jugeant qu’une preuve inadmissible avait été utilisée à son premier procès.

Sa peine donnée était de 12 mois, mais Pelletier-Boissoneault avait indiqué qu’elle avait fait de faux aveux sous la pression, durant l’un des interrogatoires d’un policier. La juge a tout de même laissé la Couronne utiliser cette vidéo.

Le père de la victime aurait été informé par une autre personne au téléphone de ces aveux le jour de l’interrogatoire. Ainsi, la Cour d’appel considère que ces paroles sont un ouï-dire, car l’accusé n’a jamais dit ces mots directement au père.

Début du prochain procès

L’avocat de la Défense et celui de la Couronne ont fourni aujourd’hui au palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce la liste des témoins et des experts qui seront interrogés. L’accusée sera également présente et passera devant la Cour. Un total de 15 jours sera nécessaire pour cet interrogatoire. C’est dans la semaine du 6 septembre que le tout débutera.